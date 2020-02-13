Soğuk havalar dondurdu kar sevindirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Soğuk havalar dondurdu kar sevindirdi - Son Dakika

Soğuk havalar dondurdu kar sevindirdi

6 saat önce

Yaklaşık bir haftadır dondurucu soğukların yaşandığı Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yağan kar sevindirdi.

Soğuk havalar dondurdu kar sevindirdi, System.String[]

Yaklaşık bir haftadır dondurucu soğukların yaşandığı Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yağan kar sevindirdi.


Yaklaşık bir haftadır mevsim normallerinin altında seyir eden hava sıcaklıkları nedeniyle dondurucu soğukların yaşandığı Yavuzeli ilçesinde saçaklarda buz sarkıtları oluşurken, yollardaki su birikintileri dondu. İnsanların sokakta ateş yakarak ısınmaya çalıştığı ilçede -10 dereceye kadar düşen sıcaklık nedeniyle hayvanlar yiyecek ve içecek bulmakta zorlandı.


Dondurucu soğuklar, Çarşamba günü başlayan kar yağışı ile yumuşadı. Yağan kar nedeniyle okulların tatil olduğu ilçede çocuklar, karda oynamanın keyfini sürdü. - GAZİANTEP

Gaziantep, Yavuzeli, Yağan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:43 Kaynak: İHA
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