Üye Girişi
Soğuk havalar kapıda! Çarşambadan itibaren sıcaklıklar 12 derece düşecek - Son Dakika

Soğuk havalar kapıda! Çarşambadan itibaren sıcaklıklar 12 derece düşecek

09.11.2021 00:32
Soğuk havalar kapıda! Çarşambadan itibaren sıcaklıklar 12 derece düşecek

Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklıkları çarşamba gününden itibaren 6 ila 12 derece düşecek, kuzeydoğu bölgelerinde yer yer kuvvetli yağışlar etkisini gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk havayla birlikte çarşamba gününden itibaren, 6 ila 12 derece arasında, hissedilir derecede azalacak. Hava sıcaklıkları, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altına, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarına inecek.

SİS VE PUSA DİKKAT

Ülke genelinde beklenen hava durumuna göre, yarın, kuzey ve iç kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevreleri yağmur ve sağanak, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis olacak.

ÇARŞAMBA GÜNÜ YAĞIŞ VAR

Çarşamba günü ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, bölgenin 800 metre üzeri yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

Soğuk havalar geliyor! Çarşambadan itibaren hava sıcaklıkları 12 derece azalacak

YER YER FIRTINA

Rüzgarın Kuzey Ege, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU'DA KAR

Tahminlere göre perşembe günü ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Samsun, Tokat ve Siirt çevreleri yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Soğuk havalar geliyor! Çarşambadan itibaren hava sıcaklıkları 12 derece azalacak

Cuma ve cumartesi günleri ise ülke genelinde önemli bir yağış beklenmiyor.

VATANDAŞLARA UYARILDI

Türkiye'yi etkilemesi beklenen soğuk hava dalgası ve kuzeydoğu kesimlerinde görülmesi beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Soğuk havalar kapıda! Çarşambadan itibaren sıcaklıklar 12 derece düşecek

Togo Cumhuriyeti, Doğu Karadeniz, Karadeniz, Çarşamba, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Yaşam Soğuk havalar kapıda! Çarşambadan itibaren sıcaklıklar 12 derece düşecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sezona fırtına gibi başlayan Falcao yine sakatlandı! 1 ay forma giyemeyecek 00:27 Sezona fırtına gibi başlayan Falcao yine sakatlandı! 1 ay forma giyemeyecek Cumhur İttifakı yüzde 50'yi geçiyor mu? İşte Erdoğan'ın masasındaki son anketin sonuçları 00:02 Cumhur İttifakı yüzde 50'yi geçiyor mu? İşte Erdoğan'ın masasındaki son anketin sonuçları Fenerbahçe stadının çevresinde gece hareketliliği! Taraftarlar her yere aynı sözlerin yazdığı pankartlar astı 23:47 Fenerbahçe stadının çevresinde gece hareketliliği! Taraftarlar her yere aynı sözlerin yazdığı pankartlar astı
Fenerbahçe'de taraftar kazan kaldırdı! Camia yeniden sandığa gidecek iddiası 22:27 Fenerbahçe'de taraftar kazan kaldırdı! Camia yeniden sandığa gidecek iddiası TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar 21:59 TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar Ruslardan ilk adım geldi! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı dakika dakika tekrarlanmaya gidiyor 21:42 Ruslardan ilk adım geldi! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı dakika dakika tekrarlanmaya gidiyor
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu 18:18 Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu 517 milyon lira ceza kesilen Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor 17:29 517 milyon lira ceza kesilen Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor

Son Dakika Haberleri
00:27 Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi 200 baz puan yükseltti
00:27 Sezona fırtına gibi başlayan Falcao yine sakatlandı! 1 ay forma giyemeyecek
00:20 Taş kırma makinasının içine düşen genç işçi yaşamını yitirdi
00:12 Nijer'de okul yangını: 25 çocuk hayatını kaybetti, 14 çocuk yaralandı
00:01 Cumhur İttifakı yüzde 50'yi geçiyor mu? İşte Erdoğan'ın masasındaki son anketin sonuçları
00:00 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Lütfü Türkkan'la ilgili ilk tepki: Onaylamak mümkün değil
23:47 Fenerbahçe stadının çevresinde gece hareketliliği! Taraftarlar her yere aynı sözlerin yazdığı pankartlar astı
23:31 Alparslan: Büyük Selçuklu, ilk bölümüyle izleyicilerin beğenisini topladı
23:25 Real Madrid, Mbappe için adeta seferberlik ilan etti! Fransız yıldız için takımın yarısını gönderiyorlar
23:23 Antalya'da korkutan görüntü! Ne olduğu bilinmeyen cisim, gökyüzünden ateş saçarak düştü
Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi 200 baz puan yükseltti Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi 200 baz puan yükseltti         
00:28
Taş kırma makinasının içine düşen genç işçi yaşamını yitirdi Taş kırma makinasının içine düşen genç işçi yaşamını yitirdi         
00:21
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Lütfü Türkkan'la ilgili ilk tepki: Onaylamak mümkün değil Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Lütfü Türkkan'la ilgili ilk tepki: Onaylamak mümkün değil         
00:01
Antalya'da korkutan görüntü! Ne olduğu bilinmeyen cisim, gökyüzünden ateş saçarak düştü Antalya'da korkutan görüntü! Ne olduğu bilinmeyen cisim, gökyüzünden ateş saçarak düştü         
23:24
Erdoğan işareti verdi! İşte Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin 3 yolu Erdoğan işareti verdi! İşte Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin 3 yolu         
22:26
Konya'daki şiddetli depremden ilk görüntüler geldi! Vatandaşlar kendilerini panikle sokağa attı Konya'daki şiddetli depremden ilk görüntüler geldi! Vatandaşlar kendilerini panikle sokağa attı         
21:47
Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandı Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandı         
21:13
Son Dakika: Meral Akşener'den, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilk tepki: Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil Son Dakika: Meral Akşener'den, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilk tepki: Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil         
17:30
Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı         
17:20
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde         
15:01
İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi         
14:19
Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi         
12:11
Son dakika! Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı Son dakika! Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı         
11:51
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu         
10:24
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 00:37:11. #1.13#
SON DAKİKA: Soğuk havalar kapıda! Çarşambadan itibaren sıcaklıklar 12 derece düşecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement