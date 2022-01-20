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Soğuk havalar orta kulak enfeksiyonuna zemin hazırlıyor - Son Dakika

Soğuk havalar orta kulak enfeksiyonuna zemin hazırlıyor

20.01.2022 11:42
Soğuk havalar orta kulak enfeksiyonuna zemin hazırlıyor

Medline Adana Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Arslanhan, soğuk havaların pek çok hastalığın gelişimine zemin hazırlarken, orta kulak enfeksiyonunun da bu dönemde sık ortaya çıkan ve yaşam konforunu düşüren hastalıklar arasında yer aldığını ifade ederek, "Bu gibi...

Medline Adana Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Arslanhan, soğuk havaların pek çok hastalığın gelişimine zemin hazırlarken, orta kulak enfeksiyonunun da bu dönemde sık ortaya çıkan ve yaşam konforunu düşüren hastalıklar arasında yer aldığını ifade ederek, "Bu gibi durumlarda sorunun ilerleyerek işitme kaybına yol açmaması için zaman kaybetmeden tedavi edilmesi gerekiyor" dedi.

Dr. Murat Arslanhan, orta kulak enfeksiyonunu, kulak zarının arkasında yer alan orta kulak boşluğunda oluşan enfeksiyonlar şeklinde tanımlayarak, "Enfeksiyonun oluşma nedeni ise kışın, genellikle yakın zamanda geçirilmiş bir soğuk algınlığı, nezle veya farenjit hastalığı sonucu ortaya çıkan enfeksiyonlardır. Bu enfeksiyonlar hem östaki tüpünün çalışmasını bozmakta hem de mikrobiyal geçişe neden olduğundan orta kulak enfeksiyonu geçirme riskini ve sıklığını artırmaktadır" diye konuştu.

ÇOCUKLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Orta kulak enfeksiyonunun en çok kulak ağrısı ve dolgunluk hissi, kimi zaman da ateş ve işitme azlığı gibi belirtilerle kendini gösterirken çoğunlukla geceleri şiddetlendiğini anlatan Dr. Murat Arslanhan, "Çocuklar, üst solunum yolu enfeksiyonlarına yetişkinlere göre daha sık yakalanırlar. Orta kulaktan hava, sıvı ve mikrobiyal alışveriş, genze açılan östaki tüpü vasıtasıyla olmaktadır. Çocuklarda ise bu organ yetişkinlere göre henüz daha yatay olduğundan orta kulağa mikrobiyal geçiş çok daha kolaydır. Bundan dolayı çocuklarda orta kulak enfeksiyonuna daha sık rastlanır" dedi.

TEDAVİDE GEÇ KALINMAMALI

Hastalığın genellikle uzun süreli ve önemli sorunlara neden olmadığını ancak bunun için zamanında teşhis ve tedavi edilmesi gerektiğini ifade eden Dr. Murat Arslanhan, şöyle devam etti:

"Ancak tedavi yapılmadığı takdirde orta kulak enfeksiyonu ciddi sorunlara da yol açabilir. Özellikle devamlı tekrarlayan orta kulak enfeksiyonu, kulak zarında çökme veya yapışmalar, kulak zarı delinmeleri, yüz felci, denge bozukluğu, işitmeyi sağlayan kemikçik zincirinde erimeler, kalıcı işitme kayıpları, sürekli iltihaplı akıntılar ve baş dönmelerine neden olabilir. Yakınmalar 1-2 günden fazla sürmesi durumunda bir an önce uzman bir doktora başvurulmalı."

GEÇMİYORSA ALTTA YATAN SEBEP ARAŞTIRILMALI

"Yetişkinlerde görülen orta kulak enfeksiyonunun tedavisi için genellikle 10-14 gün antibiyotik verildiğini, çocuklarda da tedavinin benzer şekilde uygulandığını belirten Dr. Murat Arslanhan, "Buna rağmen işitme kaybının geçmesi kimi zaman 2 ila 3 haftayı bulabilir. Fakat çocuklarda sık tekrarlayan orta kulak enfeksiyonlarında ve geçmeyen orta kulak sıvılarında cerrahi yöntemler de gündeme gelebilir. Yılda 3-4 defadan fazla gerçekleşen veya 3 ay boyunca yapılan tüm tedavilere rağmen iyileşmeyen durumlarda ise altta yatan sebepler mutlaka araştırılmalı" dedi.

(İHA)

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Murat Arslanhan, Adana, Kbb, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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