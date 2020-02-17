Soğuk havalar semt pazarlarında fiyatları yükseltti

Yurt geneli ile birlikte Denizli'de de hüküm süren soğuk hava semt pazarlarında tezgahlara olumsuz yansıdı. Fiyatların yükseldiği pazarda, geçtiğimiz haftalarda 2-3 TL'den satılan domatesin kilogram fiyatı 5 TL'yi aştı.



Kentte soğuk havaların etkisini arttırması semt pazarlarında fiyatları olumsuz etkiledi. Yüksek fiyatlardan dolayı esnaf ürün satamamaktan vatandaş ise alamamaktan dert yakınıyor. Havaların soğumasında bazı vatandaşlar pazar ihtiyacını erteleyerek alışverişe çıkmamayı tercih ediyor.



Önceki haftalara göre hafta sonunda havaların soğuk geçmesi fiyatların biraz daha yükselmesine neden oldu.



Geçen haftaya göre fiyatların yüksek olduğunu dile getiren pazarcı esnafı Ahmet Bakar, "Limon 6, muz 8, yeşil elma 5, kırmızı elma sarı elma 4, portakalımız 3, domatesimiz 5, mandalina 5, armut 6, barbunya 8 TL'den satılıyor. Fiyatlar geçen haftaya göre biraz yüksek. Niye yüksek? Havaların soğuk gitmesinden dolayı çiftçi mahsulünü toplayamıyor, süremiyor. Ondan dolayı birazcık yüksek yani geçen haftaya göre" dedi.



"Tarlalarda hiç bir şey kalmadı"



Satışlarda düşüş olduğunu belirten bir başka esnaf Emin Ata ise satışlarda gözle görünür bir şekilde düşüş olduğunu kaydederek, fiyatları ucuzlatmalarına rağmen yine de satışların istenilen seviyede olmadığını belirtti. Ata, "Satış fiyatlarında düşüş var. Havucu geçen hafta 3 liradan sattık. Bu hafta 2,5 liraya satıyoruz. Karnabaharlar en küçüğü 5 liraydı. Bugün en büyüğü 5 lira. Tarlalarda hiç bir şey kalmadı. Marulları ucuzlattık. Aldığımız fiyatlara mal satıyoruz. Geçen hafta fiyatlar yüksekti. Çoğu ürünün fiyatı düştü. Fiyatlar düşmesine rağmen işlerde yine düşüş var" dedi.



"Geçen senenin rağbeti yok"



Geçen yıla göre patates ve soğanın fiyatının ucuzladığını vatandaşların alım gücünün kısıtlı olmasından alışverişin düştüğünü söyleyen esnaf Ali Tozgun isimli esnaf ise, "Bu sene patates, soğan ucuz. Geçende reklamlarda çıkıyordu 7 -10 lira. Ama şu an 2 lira patates, 2 lira soğan ne olmuş oluyor? Yüzde 70 ucuzlamış oluyor değil mi patates soğan? Ama hala geçen senenin rağbeti yok. Millet de alım gücü yok. Soğukların etkisi var. Patates soğanda yüzde 20 bir artış var. Ama biz daha yansıtmadık. Bunlarda önceki mallar elimizde olduğu için" diye konuştu.



"Bu hafta biraz daha pahalı"



Alışveriş için pazarın yolunu tutan Fatma Yıldırım isimli vatandaş ise fiyatların yüksek olduğunu ve bunun da bütçelerini zorladıklarını kaydederek şunları söyledi:



"Bugün biraz pahalı geldi bana mevsim sebze ve meyveleri pahalı baya. Mevsiminde olduğumuz halde pahalı yani. Bilmiyorum zorluyor bütçeyi zorluyor. Geçen hafta ile bu hafta çok ciddi fark yok ama bu hafta biraz daha pahalı geldi bana. Mevsim sebze meyveleri olmasına rağmen sebzeler meyveler daha pahalı geldi bana." şeklinde konuştu.



Domates 5 TL'den başlayan fiyatlardan alıcı bulurken diğer ürünlerden patates 2, salatalık 2.50,



karnabahar 5, biber 5-6, kabak 5, mantar 8, elma ve portakal 2,50 TL'den alıcı buluyor. - DENİZLİ