Soğuk havalar su kuşlarını ve balıkçılıkları olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Soğuk havalar su kuşlarını ve balıkçılıkları olumsuz etkiledi

6 saat önce

Beyşehir ilçesinde sert geçen kış nedeniyle gölde yaşam süren su kuşları beslenmede zorluk yaşıyor.

Soğuk havalar su kuşlarını ve balıkçılıkları olumsuz etkiledi, System.String[]

Beyşehir ilçesinde sert geçen kış nedeniyle gölde yaşam süren su kuşları beslenmede zorluk yaşıyor.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde yaşayan su kuşları, kent merkezindeki kıyı kesimlere akın etti.

İçerişehir Mahallesi kıyısında göldeki buz tutan kesimlerde buz kütlesinin üzerinde hareketsiz vaziyette bekleyen martıları sahile gelen vatandaşlar ekmek parçaları atarak besliyor.

Genelde göl içerisindeki adalarda yaşam süren karabataklar ise geldikleri kıyı kesimlerde tatlı sulara dalarak yakalayabildikleri küçük balıklarla besleniyor.

Öte yandan, dondurucu soğuk havalar gölde balıkçılıkla geçimini sağlayan avcıları da olumsuz etkiledi.

Geceleri eksi 6 dereceye kadar hava sıcaklığını düştüğü ilçede, birçok balıkçı soğuk havalar nedeniyle avlanma faaliyetine ara verirken, bazı balıkçılar yine de göl yüzeyine ağ sermeye devam ediyor.

Balıkçılık, Beyşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:22 Kaynak: AA
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