Soğuk havalar termal şelaleyi dondurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soğuk havalar termal şelaleyi dondurdu - Son Dakika

Soğuk havalar termal şelaleyi dondurdu

7 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçendeki Hüdai kaplıcalarında hava sıcaklığı eksi 14 derecelere düşünce, 42 derece sıcak su ile akan termal şelale buz tuttu.

Soğuk havalar termal şelaleyi dondurdu, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçendeki Hüdai kaplıcalarında hava sıcaklığı eksi 14 derecelere düşünce, 42 derece sıcak su ile akan termal şelale buz tuttu.


Gece saatlerinde sıcaklığı eksi 14 derecelere kadar düşen kaplıcalarda bulunan termal şelaleden akan 42 derecede akan suda buz sarkıkları oluştu. Otellerde kalan misafirler sabah saatlerinde termal şelalede oluşan buz sarkıtlarını görünce hatıra fotoğrafı çektiler. Doğa güzelliği oluşturan sarkıklar da turistlere birbirinden güzel fotoğraflar çektirdi.


Fotoğraf çeken kaplıca misafirlerinden Hatice Kahraman ve Hilal Engin manzaranın çok güzel olduğunu belirterek, "Afyon Hüdai kaplıcaların suları çok güzel şifalı suları var. Bu şelale Pamukkale'ye benzemiş, travertenler oluşmuş. Burada kalıyoruz. Hava soğuk olduğu için bu taraf buz kesmiş diğer taraf da buhar çıkıyor, sular sıcak tavsiye ederiz herkese gelsinler" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı, Sabah, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi
"Türkiye'ye bağlanmak korkunç" diyen KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan yeni açıklama: Sözlerimin arkasındayım İdlib'e komando, ZPT, obüs ve mühimmat sevkıyatı yapıldı Prof. Övgün Ahmet Ercan'dan korkutan deprem uyarısı: 1. Ordu ivedilikle eğitilmelidir

Son Dakika Haberleri
17:41 PowerTürk Müzik Ödülleri 2020 sahiplerini buldu
17:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
15:41 Sevgililer gününe Aslışah Alkoçlar ile hazırlanın
15:41 Of Aman Nalan; Mustafa Keser'in Dişi Versiyonuydum
15:41 Kadir Şeker'in ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 18:35:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Soğuk havalar termal şelaleyi dondurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]