Soğuk havalara rağmen çocuklarından gelecek haberi bekliyorlar - Son Dakika

Soğuk havalara rağmen çocuklarından gelecek haberi bekliyorlar

11.01.2021 14:03
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Soğuk havalara rağmen çocuklarından gelecek haberi bekliyorlar Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 497 gündür devam ediyor.

Soğuk havalara rağmen çocuklarından gelecek haberi bekliyorlar

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 497 gündür devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 497'nci gününe girdi. Van'ın Gürpınar ilçesinde yaşayan Erdinç ailesi, 6 yıl önce üniversitede okurken terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürülen oğulları Mikail için HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdürüyor. Baba Yusuf Erdinç, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması ve devletin şefkatine sığınması çağrısında bulundu. 6 yıldır çocuklarından hiçbir haber alamadıklarını belirten Erdinç, "Çocuğumu HDP'den istiyorum. Oğlumu onlar götürdü. ya zorla kaçırdılar ya da kandırdılar. Ben oğlumu HDP'den de istiyorum. Çocuğumun yerini göstersinler. Ona kavuşmak tekrar sarılmak istiyorum. Oğlum gelmeyene kadar da ben buradan asla gitmem. Oğlumu alıncaya kadar buradayım" dedi.

Soğuk havalara rağmen çocuklarından gelecek haberi bekliyorlar
Soğuk havalara rağmen çocuklarından gelecek haberi bekliyorlar
Soğuk havalara rağmen çocuklarından gelecek haberi bekliyorlar
Soğuk havalara rağmen çocuklarından gelecek haberi bekliyorlar

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Soğuk havalara rağmen çocuklarından gelecek haberi bekliyorlar - Son Dakika


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