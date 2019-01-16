Soğuk Havalarda Cildi Korumanın 10 Yolu

Soğuk havalarda cildi korumanın yollarını anlatan Medikal ve Estetik Uzmanı Biyolog Mehmet Kandil, nemlendirmenin, cilt temizliğinin, el, ayak ve tırnak bakımının önemine değindi.

Kış aylarında değişken ısı derecelerine karşı vücut deri tabakası adaptasyonu sağlayamadığında deride çatlamalar ve soğuk çatlaklarından yaralar oluşabildiğine dikkat çeken Mehmet Kandil, soğuk havadan sıcak alanlara geçişlerde ısı kaynağına çok yakın temasla ısınmamak gerektiğini söyledi.

Cilt Temizliği

Cildin kuruma sebeplerinden birisi de temizliğe önem verilmemesinden kaynaklanabilmektedir. Cilde uygun krem kullanmak gerekir. Her krem her cilde uyum sağlamayacağı gibi cilde olumsuz bir etkisi de olabilmektedir.

Nemlendirme

Kış mevsiminde en çok şikâyet edilen konunun, kuru cilt olduğunu belirten Mehmet Kandil,cildin ek nemlendiricilere gereksinim duyduğunu belirtti. Vazelin, Gliserin, üre ve laktik asit içeren ürünler kullanılmaması gerektiğinin altını çizerek,her duş sonrası uygulanması gereken bu ürünlerin, vücudun kuruluk durumuna bakarak kullanım oranının arttırılabileceğini söyledi.

Güneş Işınlarına Karşı Önlem

Yazın güneşten özenle koruduğumuz cildimiz, kışında güneş ışınlarına maruz kalabilmektedir. Hassas ciltler kış aylarında bile güneş ışınlarından etkilenebilmektedir. Bu durumlarda özel güneş kremleri ve losyonlar kullanılmalıdır. Her krem, her cilde uyum sağlamayabilir. Bu nedenle, kullanım öncesi bir uzmana başvurarak cilt analizi yaptırılması ve cilde uygun bir krem kullanılmasını tavsiye etti.

Ayak Bakımı

Kış mevsiminde; giyilen kalın çoraplar ve çizmeler ile en nefes almayan bölge ayaklardır. Soğuk havalarda, haftada bir gün ayaklara özel kremler ile bakımlar yapılmalı ve hijyene önem verilmelidir.

El Bakımı

Özellikle eller bu konuda en hassas bölgedir. Kış mevsiminde kuruma ve çatlama sıklıkla görülmektedir. Bunun için nemlendirici kremler, lanolin ve glikolik asit içeren kremler tercih edilmelidir.

Peeling

Ölü derinin ciltten temizlenmesi işlemidir. Alt tabakada bulunan temiz deriyi üst kısma daha sağlıklı ve daha temiz bir şekilde çıkmasını sağlayan maskedir.

Tırnak Bakımı

Kış mevsiminde hassas olan bir başka bölge tırnaklardır. Soğuk havalarda tırnaklar daha hassas ve kırılgan bir yapıda olur. Bunu önlemek için tırnak koruyucu krem ve cilalar kullanmalıdır.

Beslenme Düzeni

Cilt güzelliği için en önemli faktörlerden birisi de beslenme şeklidir. Örneğin; su tüketimi az tüketildiği zaman ciltte sorunlar oluşabilmektedir. Cilt güzelliği için A, C, E vitaminlerini kullanmak gerekir.

Anti-Aging

Anti-aging işlemi cildin yenilenmesi işlemidir. Genellikle ileri yaşlarda ihtiyaç duyulan bu işlem uzman bir kişi tarafından yapılması gerekmektedir. Önemli bir etkisi de ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan hastalıkları engellemek ve uzun süre genç kalmayı sağlamaktır.

Saç Bakımı

Saç bakımı önemli bir konudur. Soğuk kış günleri ve çevre kirliliği saçları olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu tür durumlarda saçlarında özel bakım ve maskelere ihtiyacı vardır.Saçların güçlendiren biotin, çinko ve demir kullanılması gerekir.