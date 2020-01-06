Soğuk havalarda şık görünmenin tüyoları - Son Dakika
Son Dakika Magazin Soğuk havalarda şık görünmenin tüyoları - Son Dakika Magazin

Soğuk havalarda şık görünmenin tüyoları

6 saat önce

Ünlü modacı, BONNE VIE dergisi moda editörü Melisa Özmen'e konuştu: Şık olmak için çok para harcanmalı mı ?Yok harcanmamalı. İnsan önce bir defa kendi tarzını bilmeli. Biz ona 'Gusto' diyoruz.

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Ünlü modacı, BONNE VIE dergisi moda editörü Melisa Özmen'e konuştu:


Şık olmak için çok para harcanmalı mı ?


Yok harcanmamalı. İnsan önce bir defa kendi tarzını bilmeli. Biz ona 'Gusto' diyoruz. Mesela bir tüketici normal bir yerden alışveriş yaptıgı zaman giydiği bir kıyafet kendini iyi hissettiriyorsa onun markayla çok fazla ilgili olacağını düşünmüyorum. Yani severek giymek... Mutlaka hepimizin gardrobunda bir sürü giysiler var ama iki üç tanesi vardır ki onlara ayrıcalık tanırsın. Çünkü onun içerisinde giydiğin zaman mutlu olursun, sana çok yakıştığına inanırsın, içinde daha rahatsındır.


Soğuk havalarda şık görünmemiz için tüyolar verir misiniz ?


Kışın muhakkak ki bir trençkotun olacak. Şimdi palto zamanı ama muhakkak şık giyinmek ve gardrobunda şık bir şey lazımsa muhakkak bir kaşmir ceketin kaşmir pantolonun olması lazım diye düşünüyorum.Bir de kışın güzel balıkçı yakalar var...


Bir erkek aksesuar olarak ne kullanmalıdır ?


Aksesuar olarak saat bizim vazgeçilmezimiz. Eskiden bir kol dümesi, iğneler hep aksesuar olarak geçiyordu. Bir gözlük... Artık moda, tekstil öyle bir yere geldi ki aksesuar insanlara farklılık katıyor. Ben çok fazla aksesuar kullanan birisi değilim. Uğurlu saydığım saatlerim var, onları takıyorum. Şu anda genç olanlara baktığımız zaman daha kollarında olan şeyler var. Benim oğlumda takıyor bileklikler... Ayrı saat erkeklerin olmazsa olmazı... Gözlük çok tarz katıyor. İyi bir gözlük seçerseniz tarzınız biraz daha farklı olmuş oluyor. Gözlükte şöyle bir öneri getireyim örneğin... İnsan bir gözlük seçerken yüzü yuvarlak ise yuvarlak bir gözlük seçtiğinde yüzünü dahada yuvarlak gösterir. Gençler aksesuar konusunda çok iyiler.

Genç, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:32 
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