Soğuk havalarda yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak köpeklerini besliyorlar - Son Dakika
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Soğuk havalarda yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak köpeklerini besliyorlar

6 saat önce

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde gönüllü hayvanseverler, havaların soğuması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaklaşık 100 sokak köpeğini besliyor, ihtiyaç duyulanların tedavilerini yaptırıyor.

Soğuk havalarda yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak köpeklerini besliyorlar, System.String[]

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde gönüllü hayvanseverler, havaların soğuması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaklaşık 100 sokak köpeğini besliyor, ihtiyaç duyulanların tedavilerini yaptırıyor.

Herhangi bir derneğe bağlı olmayan, çeşitli meslek gruplarına mensup gönüllüler ilçe merkezi dışında Korudağ mevkisindeki hayvanları da beslemeye başladı.

Hayvanseverler Zerrin Ekin ve Semra Seyhanaksel, yaptıkları çalışmalara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ekin, hayvanların aşılarını da yaptırdıklarını belirterek, "Bu besleme ve tedavileri hayvanseverlerin yardımları ve kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Yurt dışından bile bize köpek maması gönderiliyor, bu arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bazen günde 100 sokak köpeğini besliyoruz." ifadelerini kullandı.Ayrıca Ekin, bazen günde 20, bazen de iki günde bir 70 kilometrelik alanda gezerek sokak köpeklerini beslediklerini sözlerine ekledi.

Çanakkale, Gelibolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:50 Kaynak: AA
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