Soğuk havaların ardından güneş keyfi - Son Dakika
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Soğuk havaların ardından güneş keyfi

20.04.2022 17:17

Soğuk havaların ardından güneş keyfiTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan vatandaşlar soğuk havanın ardından güzel havanın tadını çıkardı Trakya başta olmak üzere Marmara bölgesini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın ardından, hava sıcaklıklarının mevsim normallerine...

Soğuk havaların ardından güneş keyfi

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan vatandaşlar soğuk havanın ardından güzel havanın tadını çıkardı

Trakya başta olmak üzere Marmara bölgesini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın ardından, hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesini fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti. Soğuk havalarda boşalan sahil alan tekrar hareketlendi. Vatandaşlar yaptıkları açıklamada artık ince kıyafet ile dolaşmak istediklerini ifade ederek, "Artık yaz bahar. Havalar ısınacak. Ufak ufak ısınmaya devam ediyor. Şurada 3-5 gün sonra yazdan bahara geçeceğiz" dediler.

Soğuk havaların ardından güneş keyfi
Soğuk havaların ardından güneş keyfi
Soğuk havaların ardından güneş keyfi
Soğuk havaların ardından güneş keyfi

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Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Soğuk havaların ardından güneş keyfi - Son Dakika


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