Son Dakika Haberleri: Soğuk havaların doğal ilaçları aktarlarda
Son Dakika Güncel Soğuk havaların doğal ilaçları aktarlarda - Son Dakika

Soğuk havaların doğal ilaçları aktarlarda

6 saat önce

Havaların soğumasıyla nezle, grip, soğuk algınlığı ve bronşit gibi hastalıklar artış gösteriyor.

Soğuk havaların doğal ilaçları aktarlarda, System.String[]

Havaların soğumasıyla nezle, grip, soğuk algınlığı ve bronşit gibi hastalıklar artış gösteriyor. İlaç kullanmak istemeyenlerin doktoru aktarlar oluyor.

Hastalıklara yakalanan veya hastalıktan korunmak isteyen ancak ilaç kullanmak istemeyen vatandaşlar, aktarların yolunu tutuyor. Aktar Tolga Özgür, "Genelde kış aylarında müşterilerimizin şikayetleri öksürük, grip, nezle gibi hastalıklar. Aktarlarda da bunlarla ilgili en çok zencefil, zerdeçal, hatmi çiçeği, hibisküs, ayva yaprağı gibi ürünler öksürüklere iyi gelir. Bunları kullanmalarını öneriyoruz. Genellikle daha hızlı iyileşmeleri için bal veya çam kozalağı pekmezi ile zencefil, zerdeçal, kimyon ve limon karışımı bir macun yaparız. Sabah akşam tüketmelerini öneririz ve gerçekten bu hastalıklara birebir iyi gelir. Hem bağışıklık sistemini güçlendirir hem de öksürüğü birkaç günde kesmesine yardımcı olur" dedi.

Özgür, Erfelek ilçesinde üretilen kestane balının da hastalıklara birebir olduğunu ifade ederek, "Erfelek'in kestane balı var, hakiki yüzde 100 doğal kestane balıdır. Bununla yaptığımız karışımlarla etkileşim biraz daha hızlanıyor, daha çabuk tepki gösteriyor. Onun için kestane balını da öneririz" diye konuştu.

İlaç kullanmak istemeyenlerin doktorunun aktarlar olduğunu belirten Özgür, "İlaç kullanmak istemeyenler oluyor, çünkü ilacı bugün öksürük için kullanıyor, yarın başka yerden yan etkisi çıkıyor. Ama doğal olduğu için, çok daha riski az olduğu için insanlar aktarları tercih ediyor" şeklinde konuştu.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdem Bayazıt'ın şiirini okuduktan sonra salonda alkış tufanı koptu
Türkiye'nin Suriye'de olmasını eleştirenlere Erdoğan sert çıktı: Suriye'nin topraklarında gözümüz yok, gözü olanlar lütfen terk etsin Dünyada ilk kez Malatya'da üretilen 'mor ekmek' büyük ilgi görüyor Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 15:58:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Soğuk havaların doğal ilaçları aktarlarda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]