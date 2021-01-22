Soğuk havanın etkisiyle ağaçlarda oluşan kırağı ve nehirlerdeki buharlaşma güzel görüntü oluşturdu - Son Dakika

Soğuk havanın etkisiyle ağaçlarda oluşan kırağı ve nehirlerdeki buharlaşma güzel görüntü oluşturdu

22.01.2021 12:45

Karla kaplı bölge Murat Nehri Soğuk havanın etkisiyle nehirde oluşan sis bulutu Karın kapladığı ağaçlar Bölgedeki turistlik tesisler MUŞ - Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle 23 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Karla kaplı bölge

Murat Nehri

Soğuk havanın etkisiyle nehirde oluşan sis bulutu

Karın kapladığı ağaçlar

Bölgedeki turistlik tesisler MUŞ - Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle 23 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Yentür, köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdüğünü aktardı.

Dondurucu soğuk nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu, bazı vatandaşlar da kar altında kalan araçlarını çıkarmaya çalıştı.

Kış mevsiminin çetin geçtiği ve gece hava sıcaklığı sıfırın altında 19 dereceye kadar düştüğü Muş'ta, soğuk hava nedeniyle ağaçlarda ve bitkilerde kırağı oluşması güzel görüntü oluşturdu.

Soğuk havanın etkisiyle ağaçlarda oluşan kırağı ve nehirlerdeki buharlaşma güzel görüntü oluşturdu
Soğuk havanın etkisiyle ağaçlarda oluşan kırağı ve nehirlerdeki buharlaşma güzel görüntü oluşturdu
Soğuk havanın etkisiyle ağaçlarda oluşan kırağı ve nehirlerdeki buharlaşma güzel görüntü oluşturdu
Soğuk havanın etkisiyle ağaçlarda oluşan kırağı ve nehirlerdeki buharlaşma güzel görüntü oluşturdu

Murat Nehri, kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Soğuk havanın etkisiyle ağaçlarda oluşan kırağı ve nehirlerdeki buharlaşma güzel görüntü oluşturdu - Son Dakika


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