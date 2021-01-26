Soğuk havanın etkisiyle dere, nehir ve göllerin yüzeyi buz tuttu - Son Dakika

Öte yandan bazı vatandaşlar da soğuk havada yiyecek bulmakta zorluk yaşayan güvercinlere yem verdi.

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