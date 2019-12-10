Son Dakika Haberleri: Soğuk havaya aldırış etmeden bitiş çizgisine ulaşmak için koştular
Son Dakika Spor Soğuk havaya aldırış etmeden bitiş çizgisine ulaşmak için koştular - Son Dakika Spor

Soğuk havaya aldırış etmeden bitiş çizgisine ulaşmak için koştular

6 saat önce

Okul Sporları Faaliyetleri kapsamında Kozlu Sahil yolu üzerinde kros müsabakaları yapıldı.

Soğuk havaya aldırış etmeden bitiş çizgisine ulaşmak için koştular, System.String[]

Okul Sporları Faaliyetleri kapsamında Kozlu Sahil yolu üzerinde kros müsabakaları yapıldı. Onlarca sporcu soğuk havaya aldırış etmeden bitiş çizgisine ulaşmak için kıyasıya mücadele verdi.


Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Okul Sporları Faaliyetleri kapsamından Gençler ve Yıldızlar Kros İl Birinciliği müsabakaları Kozlu Sahil Yolunda yapıldı. Müsabakalara merkez il ve ilçelerden onlarca sporcu katıldı. Kozlu Sahil Yolunda yapılan müsabakalar Gençler ve Yıldızlar olmak üzere 2 kategoride yapıldı.


Gençler Erkekler 5 bin metre, tır parkından başlarken, Yıldız Kızlar 2 bin metre yarışları ise Polis evi önünde koşuya katıldı. Öte yandan Genç Kızlar 3 bin metre ve Yıldız Kızlar 3 bin metre yarışlarında öğretmen evi önünde startı verildi.


Bir birinden heyecanlı ve nefes kesen yarışlar sahne olan kros yarışlarında sporcular birbirlerini geçebilmek için kıyasıya mücadele verdi. Bazı sporcular ise soğuk hava nedeniyle zaman zaman zorlansalar da parkuru tamamladı. Öte yandan herhangi bir sporcu yaralanmalarına karşı sporcuların arkasından ambulans ve polis ekipleri eşlik etti.


Yarışların sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalya töreni düzenlendi. Kategorilerinde dereceye giren sporcular Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında mücadele edecek. - ZONGULDAK

Sahil Yolu, Kozlu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sosyal medyada küçük kızlara 'cinsel içerikli' yorumlar yazan ilkokul müdürü açığa alındı
Fransa, Didier Deschamps'ın sözleşmesini uzattı! Talisca'dan "Come to Fenerbahçe" paylaşımı! Mesaj yağmuruna tuttular Konyaspor taraftarına hareket yapan Sumudica PFDK'ya sevk edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 20:00:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Soğuk havaya aldırış etmeden bitiş çizgisine ulaşmak için koştular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]