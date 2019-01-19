Son Dakika Haberleri: Soğuk Havaya Aldırış Etmeden Epifani Yortusu İçin Suya Atladılar

Soğuk Havaya Aldırış Etmeden Epifani Yortusu İçin Suya Atladılar

28 dakika önce

Soğuk havaya aldırış etmeden Epifani yortusu için suya atladılar.

Soğuk havaya aldırış etmeden Epifani yortusu için suya atladılar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:06 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çankırı'da Bulunan 5 Bin Yıllık Mağara, Türkiye'nin 400 Yıllık İhtiyacını Karşılayacak Rezerve Sahip Osmanlı Partisi Genel Başkanı İbrahim Ünye, Boş Meydana Konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kendisine Evlenmek İstediğini Söyleyen Doktora Kız İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 22:34:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Soğuk Havaya Aldırış Etmeden Epifani Yortusu İçin Suya Atladılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]