Soğuk Havaya Aldırış Etmeden Epifani Yortusu İçin Suya Atladılar
18 dakika önce
Bosna'nın Visegard şehrinde Epifani yortusu kutlamaları çerçevesinde soğuk sulara atılan haçı yakalamak için onlarca hristiyan bir biriyle yarıştı.
Bosna
'nın Visegard şehrinde Epifani yortusu kutlamaları çerçevesinde soğuk sulara atılan haçı yakalamak için onlarca hristiyan bir biriyle yarıştı
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:16
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