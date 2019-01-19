Son Dakika Haberleri: Soğuk Havaya Aldırış Etmeden Epifani Yortusu İçin Suya Atladılar

Soğuk Havaya Aldırış Etmeden Epifani Yortusu İçin Suya Atladılar

18 dakika önce

Bosna'nın Visegard şehrinde Epifani yortusu kutlamaları çerçevesinde soğuk sulara atılan haçı yakalamak için onlarca hristiyan bir biriyle yarıştı.

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Bosna'nın Visegard şehrinde Epifani yortusu kutlamaları çerçevesinde soğuk sulara atılan haçı yakalamak için onlarca hristiyan bir biriyle yarıştı
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:16 

Saraybosna, Dünya
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