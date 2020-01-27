Soğuk havaya aldırış etmeden kaçmaya çalıştılar - Son Dakika
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Soğuk havaya aldırış etmeden kaçmaya çalıştılar

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yasadışı yollarla Yunan adalarına kaçmak isteyen 85 mülteci kıs kıvrak yakalandı.

Soğuk havaya aldırış etmeden kaçmaya çalıştılar, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yasadışı yollarla Yunan adalarına kaçmak isteyen 85 mülteci kıs kıvrak yakalandı. Soğuk havaya rağmen deniz yoluyla kaçmaya çalışan mülteciler bu kadarına da pes dedirtti.

Önceki gün Bitez açıklarında içerisinde mülteci olan lastik botu durduran Sahil güvenlik ekipleri çok sayıda mülteci yakaladı. Soğuk havaya aldırış etmeden 20 kişilik bota 40 mültecinin bindiği öğrenildi. Hayatlarını hiçe sayarak yasa dışı yollarla kaçmak isteyen mülteciler arasından sadece 3 Suriyeli olması geri kalanının ise dikkatlerden kaçmadı. Lastik bot içerisinden; 12 Togo, 7 Filistin, 4 Güney Afrika, 3 Suriye, 3 Kongo, 2 Fildişi, 2 Eritre, 2 Burkina Faso, 2 Mali, 1 Kamerun, 1 Angola ve 1 Orta Afrika uyruklu olmak üzere toplam 40 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil güvenlik ekipleri dün sabah saatlerinde devriye görevi yaparken Kargı Adası açıklarında lastik bot içerisinde 14 Filistin, 10 Suriye, 6 Togo, 5 Yemen, 4 Kongo, 2 Orta Afrika, 2 Nijerya, 1 Senegal ve 1 Mısır uyruklu olmak üzere toplam 45 düzensiz göçmen ele geçirdi. Toplamda yakalanan mültecilerin 51'inin erkek, 18'inin kadın, 16'sının ise çocuklardan oluştuğu öğrenildi.

(İHA)

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:05 Kaynak: İHA
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