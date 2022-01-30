Üye Girişi
Soğuk havaya aldırmadan karda yoga yaptılar - Son Dakika

Soğuk havaya aldırmadan karda yoga yaptılar

30.01.2022 10:14
Soğuk havaya aldırmadan karda yoga yaptılar

Samsun'da yaşayan yoga eğitmeni ve edebiyat öğretmeni iki kadın, soğuk havada karın içine yoga yaptı.

Samsun'da yaşayan yoga eğitmeni ve edebiyat öğretmeni iki kadın, soğuk havada karın içine yoga yaptı.

Atakum ilçesindeki 1350 rakımlı Kocadağ Yaylası'na giden yoğa eğitmeni Defne Odabaşı ve edebiyat öğretmeni Hülya Doğan, kalınlığı bir metreyi geçen karın içinde soğuğa aldırış etmeden yoga yaptılar.

Odabaşı, her yıl kar yağdığında Kocadağ'a giderek karın içinde spor ve yoga yaptıklarını söyledi.

Soğuk havanın kendisini etkilemediğini dile getiren Odabaşı,"Zihnimizin bizi yanılttığı soğuk ve sıcak algısının önüne geçmeye çalışıyoruz. Soğuğa karşı dayanıklılık pratiğimizi yapıyoruz." dedi.

Doğan ise güzel bir deneyim yaşadıklarını, karın içinde soğuğa rağmen zihinlerinin soğuk algısını dinlememeye çalıştıklarını kaydetti.

YORUMLAR
500

Samsun, Yoga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Soğuk havaya aldırmadan karda yoga yaptılar - Son Dakika


Serdar Ortaç'ın "Kürtaj oldular" sözlerine Gonca Vuslateri'den sert tepki: Bu nasıl leşlik Serdar Ortaç'ın "Kürtaj oldular" sözlerine Gonca Vuslateri'den sert tepki: Bu nasıl leşlik         
10:12
Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'dan dikkat çeken video: Artık birleşmeliyiz Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'dan dikkat çeken video: Artık birleşmeliyiz         
08:35
Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde         
19:18
Şehir merkezinde güpegündüz çifte cinayet! Birinin kulağı da kesilmiş Şehir merkezinde güpegündüz çifte cinayet! Birinin kulağı da kesilmiş         
17:38
Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir         
16:47
Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti         
13:28
Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi! Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi!         
13:07
Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı         
10:08
Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak! Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!         
10:06
Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili? Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili?         
10:05
Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi         
08:41
Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız! Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız!         
08:40
Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı         
08:05
Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı         
08:03
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun         
08:01

Son Dakika Haberleri
09:55 Buzlanma nedeniyle İstanbul'da polisleri taşıyan servis minibüsü devrildi: 2'si ağır 10 yaralı var
09:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın twitter paylaşımı: Masaya nasıl oturacaklarına bir türlü karar veremiyorlar
09:11 Ekrem İmamoğlu, MOBESE görüntüleri hakkında konuştu: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kellesini aldı
09:09 Kredi kartı işlemlerinde değişiklik yapıldı! Yeni azami faiz oranı belirlendi
08:38 ABD'de 4 eyalette acil durum ilan edildi! Kar 100 binden fazla kişiyi de elektriksiz bıraktı
08:35 TEM'de 7 araç birbirine girdi: 4 yaralı
08:35 Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'dan dikkat çeken video: Artık birleşmeliyiz
00:59 Canlı yayında kahkaha tufanı! Yılmaz Vural, Ali Koç anısıyla stüdyoyu yıktı
00:02 Böyle bir serveti rüyasında bile göremezdi! Çıplak fotoğraflarını satan kadın futbolcu paraya para demiyor
23:21 Avrupa'da bu olay konuşulacak! Fenerbahçe "Harika çocuk" için harekete geçildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2022 10:21:38. #1.11#
SON DAKİKA: Soğuk havaya aldırmadan karda yoga yaptılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement