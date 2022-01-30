Soğuk havaya aldırmadan karda yoga yaptılar - Son Dakika

Samsun'da yaşayan yoga eğitmeni ve edebiyat öğretmeni iki kadın, soğuk havada karın içine yoga yaptı.

Atakum ilçesindeki 1350 rakımlı Kocadağ Yaylası'na giden yoğa eğitmeni Defne Odabaşı ve edebiyat öğretmeni Hülya Doğan, kalınlığı bir metreyi geçen karın içinde soğuğa aldırış etmeden yoga yaptılar.

Odabaşı, her yıl kar yağdığında Kocadağ'a giderek karın içinde spor ve yoga yaptıklarını söyledi.

Soğuk havanın kendisini etkilemediğini dile getiren Odabaşı,"Zihnimizin bizi yanılttığı soğuk ve sıcak algısının önüne geçmeye çalışıyoruz. Soğuğa karşı dayanıklılık pratiğimizi yapıyoruz." dedi.

Doğan ise güzel bir deneyim yaşadıklarını, karın içinde soğuğa rağmen zihinlerinin soğuk algısını dinlememeye çalıştıklarını kaydetti.