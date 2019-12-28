Soğuk havaya aldırmadan madalya için yüzdüler - Son Dakika
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Soğuk havaya aldırmadan madalya için yüzdüler

6 saat önce

Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Şampiyonası'nın ikincisi İzmir'in Menderes ilçesindeki Özdere sahilinde tamamlandı.

Soğuk havaya aldırmadan madalya için yüzdüler, System.String[]

Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Şampiyonası'nın ikincisi İzmir'in Menderes ilçesindeki Özdere sahilinde tamamlandı.

Geçen yıl Türkiye'nin ilk kış kupası organizasyonu olarak organize edilen şampiyonanın ikinci buluşmasında 110 sporcu kayıt yaptırdı.

Özdere'deki bir turistik tesiste düzenlenen şampiyonada yüzücüler su sıcaklığının 17,9 derece, hava sıcaklığının ise 8 derece olması nedeniyle uluslararası kurallar gereği koruyucu giysiyle suya girdi.

Katılımcıların yaklaşık yarısının kadınlardan oluştuğu şampiyonada yüzücüler soğuğa aldırmadan madalya için kulaç attı.

İzleyicilerin palto giyerek takip ettiği ve yüzücülere alkışlarla destek verdiği organizasyon, çekişmeli mücadelelere sahne oldu.

Erkeklerde Ahmet Nakkaş, kadınlarda Pınar Arpınar Avşar, parkuru birinci tamamlayarak altın madalya kazandı.

"Dünyaya anlatmamız lazım"

Marathon Masters Spor Kulübü Başkanı Turgut Esen, 1500 metrelik parkurda yapılacak yarışla ilgili federasyon kuralları çerçevesinde sağlık tedbirlerinin alındığını belirtti.

Bu organizasyonu İzmir'de dört mevsim yüzülebileceğini göstermek için düzenlediklerini anlatan Esen, "Aralık ayının sonundayız, yılbaşı geldi ama yüzme heyecanı bitmedi. Türkiye bir cennet, dünyada çok daha soğuk ve bulanık sularda bu tip yarışmalar yapılıyor. Sahillerimizi daha iyi değerlendirmemiz, dünyaya anlatmamız lazım" dedi.

Yarışmada erkekler birincisi milli yüzücü Ahmet Nakkaş, sporun yaşam biçimi haline getirilmesi için mücadele verdiklerini belirterek, "Su şartları gayet iyiydi, hiçbir rahatsızlık hissetmeden turu tamamladık. Yılbaşı öncesi böyle bir organizasyonun olması anlamlı oldu" dedi.

Yüzücülerden Bengisu Avcı, zorlu bir parkuru tamamladığı için mutlu olduğunu belirterek, "Türkiye'de koruyucu kıyafetle yapılan tek yarış burası. Devam etmesini istiyoruz. Sahillerimizi seviyoruz, yarışmaktan keyif alıyoruz. Kadın sporcular neredeyse yarı yarıya." dedi.

Kadriye Turan da suya ilk girdiğinde üşüdüğünü ancak yüzdükçe alıştığını ve sıcak geldiğini anlattı.

Yarışa katılan 19 yaşındaki otizmli Cenk Keçoğlu da izleyenlerden büyük destek aldı.

Tek başına yüzerek parkuru tamamlayan Cenk Keçoğlu'nun babası Cemil Keçoğlu, oğlunun Beden Eğitimi Yüksek Okulunda eğitimini sürdürdüğünü belirterek, "Farkındalık olsun diye tüm açık deniz yarışlarına katılıyoruz. Çevremizdeki insanlar bizi görsün, evlerinden çocuklarını çıkarsın, onların neler yapabileceğini görsünler istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışlara koltuk değneğiyle gelen Ziya Ölker'in 29. olması dikkati çekti.

Özdere, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:40 Kaynak: AA
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