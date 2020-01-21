Soğuk havaya aldırmadan sokakları temizlerken türkü söyledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soğuk havaya aldırmadan sokakları temizlerken türkü söyledi - Son Dakika

Soğuk havaya aldırmadan sokakları temizlerken türkü söyledi

6 saat önce

Kırşehir Belediyesi Temizlik İşlerinde görevli personelin sokaklarda temizlik yaparken türkü söylemesi Kırşehir'de sosyal medyada en çok paylaşılan video oldu.

Soğuk havaya aldırmadan sokakları temizlerken türkü söyledi, System.String[]

Kırşehir Belediyesi Temizlik İşlerinde görevli personelin sokaklarda temizlik yaparken türkü söylemesi Kırşehir'de sosyal medyada en çok paylaşılan video oldu.


Dün Kırşehir'de akşam saatlerinde şiddetini arttırarak yağan kar sonrası Kırşehir Belediyesi Temizlik İşleri personeli sokaklarda çöp alıp ana caddeler üzerinde buzlanma olmaması için tuzlama ve temizleme çalışmaları yaptı.


Şehir'de çöpleri toplarken türkü söyleyen Temizlik İşleri Görevlisi Yusuf Türkmen bir yandan çöpleri alıp öte yandan da arkadaşının çektiği kameraya türkü okudu. Türküsü sosyal medya hesaplarında yayınlanan Türkmen'in videosu paylaşım rekorları kırdı.


Temizlik İşçilerinin gece mesailerinde soğuk havanın etkisini azaltmak için Temizlik İşleri Sorumlusu Zafer Satılmış, Cacabey Meydanında toplanan görevlilere çay ikramında bulundu. Satılmış, "Kırşehir Belediyesi olarak şehir merkezi ile birlikte mahallelerde temizlik ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Görevli personelimizi de koordine ederken onlara talimatlar yağdırmak yerine yanlarında olarak onlarla anı yaşamayı kendimize görev biliyoruz. Sağ olsun arkadaşlarımızda hava şartlarına aldırmadan görevlerini en iyi şekilde yerine getiriyorlar"dedi.


Kırşehir Belediyesi Temizlik İşleri Kırşehir'de 3 vardiyalı şekilde çalışıyor. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadın cinayetleri son bulmuyor! İki kadın pompalı tüfekle öldürüldü
İstanbul Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı düzenlendi Çin'de görülen koronavirüs salgını ABD'ye ulaştı TBMM bugün bomboştu! Sadece bir vekil gitti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 23:42:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Soğuk havaya aldırmadan sokakları temizlerken türkü söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]