Son Dakika Haberleri: Soğuk Havaya Aldırmadı, Trafikte Atletle Geri Geri Koştu

Soğuk Havaya Aldırmadı, Trafikte Atletle Geri Geri Koştu

1 saat önce

Soğuk havaya aldırmadı, trafikte atletle geri geri koştuHATAY - Hatay'da yaşayan ve çıkardığı ambulans sesiyle ünlenen "Ambulans Ali" lakaplı Ali Bozoğlan, şimdi de soğuk havada atletle ve şortla geri geri koşarken görüntülendi.

Soğuk havaya aldırmadı, trafikte atletle geri geri koştu

HATAY - Hatay'da yaşayan ve çıkardığı ambulans sesiyle ünlenen "Ambulans Ali" lakaplı Ali Bozoğlan, şimdi de soğuk havada atletle ve şortla geri geri koşarken görüntülendi.
Merkez ilçe Antakya'nın Uğur Mumcu Caddesinde soğuk havaya aldırmadan arabaların arasında atletle ve şortla geri geri koşan 48 yaşındaki Ambulans Ali lakaplı Ali Bozoğlan, görenlerin bir daha bakmasına neden oldu.
Amatör kameralara yakalanan Ambulans Ali, daha öncesinde de Antakya kent merkezinde atletle uzak doğu sanatını denemesi, metrelerce yükseklikten Asi Nehri'ne atlaması ve çıkardığı ambulans sesiyle tanınıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:32 Kaynak: İHA

Antakya, Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncağına Uzanırken 5. Kattan Düştüğü Sanılan Küçük Nizamettin "Mavi Balina" Kurbanı Olmuş Son Dakika! Putin'den Dikkat Çeken Türkiye Mesajı: Avrasya'nın Güvenliğini Beraber Güçlendireceğiz

Tadan Müptelası Oluyor! Bayburt Ketesi İçin Tescil Başvurusu Yapıldı Hayvanlara Yem Götürürken Kurtla Karşılaşan Vatandaş O Anları Cep Telefonuna Kaydetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 13:49:53. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Soğuk Havaya Aldırmadı, Trafikte Atletle Geri Geri Koştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]