Soğuk Havaya Aldırmadı, Trafikte Atletle Geri Geri Koştu
1 saat önce
Soğuk havaya aldırmadı, trafikte atletle geri geri koştuHATAY - Hatay'da yaşayan ve çıkardığı ambulans sesiyle ünlenen "Ambulans Ali" lakaplı Ali Bozoğlan, şimdi de soğuk havada atletle ve şortla geri geri koşarken görüntülendi.
Soğuk havaya aldırmadı, trafikte atletle geri geri koştu
HATAY - Hatay
'da yaşayan ve çıkardığı ambulans sesiyle ünlenen "Ambulans Ali" lakaplı Ali Bozoğlan, şimdi de soğuk havada atletle ve şortla geri geri koşarken görüntülendi. Merkez
ilçe Antakya
'nın Uğur Mumcu
Caddesinde soğuk havaya aldırmadan arabaların arasında atletle ve şortla geri geri koşan 48 yaşındaki Ambulans Ali lakaplı Ali Bozoğlan, görenlerin bir daha bakmasına neden oldu.
Amatör kameralara yakalanan Ambulans Ali, daha öncesinde de Antakya kent merkezinde atletle uzak doğu sanatını denemesi, metrelerce yükseklikten Asi Nehri'ne atlaması ve çıkardığı ambulans sesiyle tanınıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:32 Kaynak: İHA
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