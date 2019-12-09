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Soğuk havaya rağmen battaniye ile maç izlediler

7 saat önce

Kayseri'de hafta sonu oynanan amatör maçlarda soğuk havaya rağmen taraftarın ilgisi dikkat çekti.

Soğuk havaya rağmen battaniye ile maç izlediler, System.String[]

Kayseri'de hafta sonu oynanan amatör maçlarda soğuk havaya rağmen taraftarın ilgisi dikkat çekti. Zaman zaman eksilere düşen hava sıcaklığına rağmen taraftarlar gönül verdikleri takımları tribünden battaniye ile takip etti.

Kayseri'de hafta sonu 1 derece ile -2 derece arasında değişen sıcaklıklarda amatör karşılaşmalar oynandı. Bu maçları izlemek isteyen sporseverler soğuk havaya aldırmadan tribündeki yerlerini aldı. Kendilerine göre önlemler alan seyirciler tribünden takımlarına destek verdi.

Oynanan maçta tribüne battaniyeleri ile gelen seyirciler dikkat çekerken, birçok taraftarında mont, bere ve eldivenlerine sıkı sıkı sarıldığı görüntüler objektiflere yansıdı.,

(İHA)

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:55 Kaynak: İHA
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