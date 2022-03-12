SOĞUK HAVAYA RAĞMEN 'BODRUM ACI OT FESTİVALİ'NE BÜYÜK İLGİ - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl 4' üncüsü düzenlenen 'Bodrum Acı Ot Festivali' soğuk havaya rağmen büyük ilgi gördü.

Bodrum'da geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan 4'üncü Acı Ot Festivali Ortakent Köyiçi'nde renkli görüntülerle başladı. Bodrum Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Ortakent-Yahşi Yalısını Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) iş birliğiyle düzenlenen Acı Ot Festivali'nde Cumhuriyet Caddesi boyunca yöresel lezzetler ve el emeği ürünlerinin sergilendiği stantlar açıldı. Türkiye'deki ünlü şeflerin ot yemekleri yaptığı festivalde yöresel halk oyunları oynandı. Gün boyu yoğun kalabalığın oluştuğu festivalde yörede yetişen acı ot, tilkişen, ebegümeci, turp otu, kenger gibi otlar; yöresel yemekler ve tatlılar sergilendi. Yiyeceklerin dışında el emeği göz nuru ürünlerin de yer aldığı festivale, çok sayıda kişi katıldı. Vatandaşlar açılan stantlardan alışveriş yaparak yöresel ürünler satın aldı. Festival kapsamında ayrıca çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklerde düzenlendi. Yarın sona erecek olan festivalde çeşitli konserlerde düzenlenecek.

'DOĞAL ÜRÜNLERİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Festivalde konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bu tür festivallerin en önemlisi kültürel alışveriştir. Gastronomi turizmi çok önemli diğer faaliyetler arasında yer almaktadır. Özellikle Bodrum'da 800'e yakın endemik bitki türü var. Dağları taşları hafriyatla doldurmayın, tahrip etmeyin. Orada yaptığınız her türlü hafriyat, kazı bilin ki bir endemik türü yok ediyordur. Bodrum'un her köşesinde otlar ve bitkiler var. Buradan çağrı yapmak istiyorum. Bodrum'da bir yere dokunurken, kırk defa düşünün. Burada ya tarih vardır ya da endemik bir bitki türü vardır. Dağ taşa lütfen sahip çıkın. Oradaki bitkiler doğal yaşamın bir parçasıdır dedi.

Festivalde konuşan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Ülkemizin her bir ili gastronomide yarışıyor. Turizm, sadece kalmak, denize girip gitmek değil. Kültürel alışveriş çok önemli. Bunun en alt dallarından bir tanesi de yemek kültürü. Gastronomi, gelen turiste kültürümüzü tanıtmanın bir aracı diye konuştu.