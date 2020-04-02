Soğuk havaya rağmen dezenfekte çalışmalarına devam edliliyor - Son Dakika

Aşkale Belediyesi ekipleri 2 gündür yağan karla karışık yağmur nedeniyle ara verdiği dezenfekte ve yıkama çalışmalarına devam ediyor. Hava muhalefeti dolayısıyla ara verilen çalışmalar hafif yağan yağmur ve havanın soğukluğuna aldırmadan devam etmeye başladı.



Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yapyırmış, soğuk havaya rağmen ve Covit - 19 virüs salgınına rağmen işlerini layıkıyla yapan personeline teşekkür ederek şunları söyledi, "Korona Virüsünün ülkemize bulaşmasından ve insan sağlığını tehdit etmeye başladığı günden itibaren başta İlçe Kaymakamlığımız olmak üzere Emniyet, Jandarma ve Sağlık grupları ile çok ciddi tedbirler aldık .



Aldığımız tedbirleri başta ilçe halkımızın toplu olarak kullandıkları alanları ele alarak tek tek hayata geçirdik. Belediye olarak da üzerimize düşen tüm çalışmalarımızı gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. İki gün hava muhalefetinden dolayıdır ara verdiğimiz çalışmalarımıza kaldığınız yerden devam ediyoruz



Aşkaleli hemşerilerimiz müsterih olsunlar, temizlik ve dezenfekte çalışmalarımız kapsamında girilmedik mahalle, Cadde ve sokak bırakmayacağız. Bizlerin Vatandaşlarımızdan ricamız bu süreçte lütfen mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmasınlar." - ERZURUM