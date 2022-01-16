SOĞUK HAVAYA RAĞMEN SAHİLDEN VAZGEÇMEDİLER - Son Dakika

ANTALYA'da soğuk havaya rağmen güneşi görenler sahil ve parklarda yoğunluk oluşturdu. Mont, bere ve eldivenlerini giyip sahilde oturmayı tercih eden kent sakinleri, denizi izleyip pazar keyfi yaptı.

Tüm Türkiye'de soğuk hava etkisini devam ettirirken, turizm kenti Antalya'da güneşi görenler sahile koştu. Hava sıcaklığının 11 dereceyi gösterdiği kentte, güneşi gören yerli ve yabancılar, sahil ve parklara çıktı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ve varyant, vatandaşların uğrak noktası oldu. Yürüyüş yollarında yürüyüş yapıp bisiklete binenlerin yanı sıra bazı vatandaşlar da balık tuttu.

Soğuk rüzgara rağmen pazar tatillerini açık havada geçirmek isteyenler, kalın giyinerek rüzgardan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşların ise kumsalda güneşlendiği, sohbete edip vakit geçirdiği görüldü.