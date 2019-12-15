Soğuk havayı çaldıkları müzik ve söyledikleri şarkılar ile ısıtıyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soğuk havayı çaldıkları müzik ve söyledikleri şarkılar ile ısıtıyorlar - Son Dakika

Soğuk havayı çaldıkları müzik ve söyledikleri şarkılar ile ısıtıyorlar

6 saat önce

Denizli'de sokak müzisyenleri, soğuk havayı adeta çaldıkları müzik ve söyledikleri şarkılar ile ısıtıyor.

Soğuk havayı çaldıkları müzik ve söyledikleri şarkılar ile ısıtıyorlar, System.String[]

Denizli'de sokak müzisyenleri, soğuk havayı adeta çaldıkları müzik ve söyledikleri şarkılar ile ısıtıyor. Hayallerinin peşinden koşan müzisyen gençler soğuk havaya aldırmadan otobüs bekleyen vatandaşlara gitarları ile müzik yapıp harçlıklarını da çıkarıyorlar.


Denizli'nin en işlek caddelerinden birisi olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan otobüs durağının yanındaki banklarda gençlerin yaptıkları müzik ve söyledikleri şarkılar dinleyenleri mest ediyor. Müzisyen gençler, ezgilere öğle saatlerinde başlayıp gece geç saatlere kadar devam ediyor. Otobüs durağında bekleyen vatandaşlar ise araç beklerken zamanlarını bir birinden güzel ve farklı müziklerle geçiriyor. Soğuk havalara rağmen müzik yapan gençler, kentte küçük bir noktanın sokak müzisyenlerine ayrılmasını istiyor.


"Sokaktaki paraları hiç harcamam hep saklarım"


20 yaşındaki müzisyen genç Azad Şen, iyi bir müzisyen olmak istediğini ve konservatuvar okumak için şimdiden para biriktirdiğini belirterek, "İlk başlarda müziğe karşı bir şeyim yoktu, daha sonra küçüklükten arkadaşlarım gitar çalıyordu. Ondan sonra abimler falan yapıyordu oradan geldi bu heves. Denizli halkı olarak çok sevenlerde var, hoşuna gitmeyenlerde oluyor tabi, diğer şehirlere göre sanat bakımından zayıf, müziğe karşı birçok hedefim var. Müziği çok severek yapıyorum hatta sokaktaki paraları hiç harcamam hep saklarım kendime 2 senede stüdyo kurdum. Bayağı bir işler yaptık evime gelseniz beş on gitarım var o kadar seviyorum gitarı. Üniversite için hedeflerim var konservatuvar mezunu olmak. Ama şuan müzikle uğraştığımdan hiç ders çalışamıyorum ama müzik yolunda her şeyi yapıyorum. Tek hayalim ise iyi bir müzisyen olmak. Her zaman hedeflerime güvendim, herkes de güveniyor" dedi. - DENİZLİ

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 01:45 Kaynak: İHA
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