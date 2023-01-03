Danimarka'ya giden Türk, bebeklerin neden dışarıda tek başına bırakıldığını öğrenince şaşkına düştü - Son Dakika
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Danimarka'ya giden Türk, bebeklerin neden dışarıda tek başına bırakıldığını öğrenince şaşkına düştü

03.01.2023 12:44

Soğuk iklime sahip olduğu bilinen Danimarka'ya turistik seyehatte bulunan bir Türk vatandaşı, anne ve babalarının çocuklarını bir yere girmeden önce soğukta yalnız başına dışarıda bıraktığını görünce şaşkına uğradı. Konuyu araştıran genç, "Sırf bağışıklık kazanması için dışardaki mikroorganizmalara ve soğuğa karşı. Hatta evdeyken bile balkona koyup öyle uyutuyorlar" dedi.

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SON DAKİKA: Danimarka'ya giden Türk, bebeklerin neden dışarıda tek başına bırakıldığını öğrenince şaşkına düştü - Son Dakika
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