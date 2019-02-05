Son Dakika Haberleri: Soğuk İklimin Kuzuları "Sıcak İlgiyle" Büyütülüyor

Soğuk İklimin Kuzuları "Sıcak İlgiyle" Büyütülüyor

7 dakika önce

Siirt Üniversitesince (SİÜ) bilimsel çalışmalar kapsamında yetiştirilen ve soğuk iklime dayanıklılıklarıyla bilinen Romanov ırkı koyunlardan dünyaya gelen kuzular, özenle yetiştiriliyor.

Soğuk İklimin Kuzuları
FECRİ BARLIK - Siirt Üniversitesince (SİÜ) bilimsel çalışmalar kapsamında yetiştirilen ve soğuk iklime dayanıklılıklarıyla bilinen Romanov ırkı koyunlardan dünyaya gelen kuzular, özenle yetiştiriliyor.

Yükseköğretim Kurulunun "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı" kapsamında "tarım ve hayvancılık" alanında pilot üniversite olarak faaliyet gösteren SİÜ tarafından 3 yıl önce Ukrayna'dan getirilen 50 koyundan elde edilen kuzular, doğum anından itibaren emin ellerde yaşama tutunuyor.

Veteriner Fakültesindeki çiftlikte, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Şındak ve ekibinin gözetiminde yetiştirilen kuzular, doğumdan hemen sonra fön makinesiyle kurutuluyor, baskülde tartılarak kilo kontrolünden geçiriliyor.

Özel bölmelerde bakımları yapılan kuzular, biberonla besleniyor, gerekli koşulların oluşmasının ardından sürüye dahil ediliyor.

"El bebek gül bebek besliyoruz"

Prof. Dr. Şındak, AA muhabirine, "kuzu makinesi" olarak da bilinen Romanov ırkı koyunların bir doğumda 6'ya kadar yavru verebildiğini söyledi.

Çiftlikte, adaptasyon sürecinden geçirilen koyunlardan 4 yavru verebilenlerin olduğuna dikkati çeken Şındak, bu sayının ilerleyen yıllarda artmasını beklediklerini ifade etti.

Koyunların bölgenin iklimine uyum sağladığını vurgulayan Şındak, "Hayvanlarımız artık üretici tarafından yetiştirilecek seviyeye gelmiş bulunuyor. Daha fazla yavru alma adına bu ırkı tavsiye ediyoruz. Hem kendimiz üretiyoruz hem de kapasitemizin üzerinde sayıya ulaştıkça yetiştiricilerimize satıyoruz." diye konuştu.

Şındak, koyunlardan elde edilen yavrulara özenle baktıklarını dile getirdi.

Bu kuzulardan melezleme yoluyla bölgede et ve süt verimi yüksek ırkları elde etmeyi hedeflediklerine işaret eden Şındak, "Bir koyunun sütü, üçüz, dördüz getirdiği zaman yavrularına yetmeyebilir. Dolayısıyla el bebek gül bebek besliyoruz. Öğrencilerimiz, hocalarımız ve personelimiz yavru besler gibi biberonla bu kuzuları besleyerek gelişimlerini sağlıyorlar." dedi.

Sağlık teknikeri Rahmi Doğan ise doğum yapan koyunlara yavrularını bulmaları ve emzirmeleri için yardımcı olduklarını söyledi.

Doğum yapan anne ve yavrularını özel kutulara aldıklarını anlatan Doğan, "Birden fazla doğumlarda anne sütü yetmediği için yavruları ellerimizle özel biberonlarla besliyoruz." diye konuştu.

"Hayvanlara bebek gibi bakıyoruz"

Çiftlikte görevli Mehmet Murat Daşçı, Romanov ırkı koyun ve kuzuları el üstünde tuttuklarını dile getirerek, "Hayvanlara bebek gibi bakıyoruz. Yemlerini zamanında veriyoruz." dedi.

Görevlilerden Emin Başaran da çok alıştıkları çiftlikte hayvanların en iyi koşullarda yetişmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:05 Kaynak: AA

Ukrayna, Siirt, Güncel
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