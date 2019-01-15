Son Dakika Haberleri: Soğuk Kan Bağışlarını Olumsuz Etkiledi

Soğuk Kan Bağışlarını Olumsuz Etkiledi

1 saat önce

Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, kış mevsimi nedeniyle azalan stoklar yüzünden hayırseverleri kan bağışı yapmaya çağırdı.

Soğuk Kan Bağışlarını Olumsuz Etkiledi, System.String[]
Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, kış mevsimi nedeniyle azalan stoklar yüzünden hayırseverleri kan bağışı yapmaya çağırdı.

Saygılı, konuya ilişkin açıklamasında, ülke genelinde zorlaşan hava koşullarının kan bağışlarını olumsuz etkilediğini belirterek, "Yağmur, kar ve aşırı soğuklar bağışçıların görev başında kan bağışı bekleyen Kızılay ekiplerine ulaşımını zorlaştırdı. Kış mevsiminin rutin hastalıkları da bağışçılarımızı olumsuz etkiledi" dedi.

Azalan bağışlara karşın hastanelerdeki ihtiyaçların artış gösterdiğini ifade eden Saygılı, "Her kış mevsiminde yaşanan bu olumsuzlukların önüne geçilmesi için acil kan bağışına ihtiyacımız var. Hasta ve yararlılar için sıkıntılı durumlara mahal vermemek amacıyla Adana Valisi Sayın Mahmut Demirtaş tarafından 2019'un ilk kan bağışı kampanyası başlatıldı. Kurum, kuruluş ve bireysel bağışçıların destekleriyle devam ediyor. Bu bağışların devamını bekliyoruz" diye konuştu.

Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, stokların yeterli seviyede tutulmasının önemine vurgu yaparak şöyle devam etti:

"Değerli Adanalı hemşerilerimizin ilk müsait olduğu zamanda kan bağış birimlerimize ulaşarak kan bağışına bekliyoruz. 20 dakikalarını ayırsınlar ve bu sayede birilerini yaşama döndürsünler. Adanalıların bu soğuk kış günlerinde bile ne kadar sıcakkanlı insanlar olduğunu bir kere daha herkese göstereceğimizden eminim. Stoklarımız en kısa sürede istenen seviyeye gelecektir. Hep birlikte şimdi kan bağışı zamanı diyoruz."

Saygılı, bağış yapmak isteyenlerin Adana Kan Bağış Merkezinin yanı sıra şehir merkezindeki ve ilçelerdeki gezici ekiplere başvurarak kan bağışı yapabileceklerini bildirdi. Saygılı, Kan bağış ekipleri ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenler 0322 4546131 numaralı telefondan kan merkezimize ulaşabileceklerini sözlerine ekledi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:45 Kaynak: İHA

Adana, Kızılay, Güncel
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