Son Dakika Haberleri: Soğuk Kimin Umurunda

Soğuk Kimin Umurunda

53 dakika önce

Eğitim öğretim yılının ilk döneminin bitmesiyle birlikte sömestr tatiline giren öğrenciler, soğuk hava koşullarına aldırmadan doyasıya eğlenmeyi sürdürüyor.

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Eğitim öğretim yılının ilk döneminin bitmesiyle birlikte sömestr tatiline giren öğrenciler, soğuk hava koşullarına aldırmadan doyasıya eğlenmeyi sürdürüyor. Tatillerini değerlendirmek ve daha eğlenceli geçirmek isteyen çocukların bir bölümü, Eskişehir Hamamyolu Caddesi'nde bulunan oyun alanlarına koştu. Trambolinlerde zıplayıp duran, tahterevallide eğlenen çocuklar, çevreye renkli ve neşeli görüntüler sergileyerek düşük hava sıcaklığını hiç de önemsemedi. Aileleriyle birlikte oyun parkına gelerek keyifli dakikalar geçiren öğrenciler, tatil günlerinin keyfini çıkardı. Düşük sıcaklıkların görüldüğü günlerde oyun parklarının dolu olması, görenleri de sevindirdi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:12 Kaynak: İHA

Eskişehir, Yaşam
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