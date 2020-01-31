Soğuk kış gecelerini çadırlarda, spor salonlarında ve vagonlarda geçiriyorlar - 1 - Son Dakika

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Soğuk kış gecelerini çadırlarda, spor salonlarında ve vagonlarda geçiriyorlar - 1
6 saat önce
Soğuk kış gecelerini çadırlarda, spor salonlarında ve vagonlarda geçiriyorlar - 1.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:45 Kaynak: DHA
Soğuk kış gecelerini çadırlarda, spor salonlarında ve vagonlarda geçiriyorlar - 1
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