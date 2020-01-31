Soğuk kış gecelerini çadırlarda, spor salonlarında ve vagonlarda geçiriyorlar - 1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soğuk kış gecelerini çadırlarda, spor salonlarında ve vagonlarda geçiriyorlar - 1 - Son Dakika

Soğuk kış gecelerini çadırlarda, spor salonlarında ve vagonlarda geçiriyorlar - 1

6 saat önce

Soğuk kış gecelerini çadırlarda, spor salonlarında ve vagonlarda geçiriyorlar - 1.

Soğuk kış gecelerini çadırlarda, spor salonlarında ve vagonlarda geçiriyorlar - 1

Soğuk kış gecelerini çadırlarda, spor salonlarında ve vagonlarda geçiriyorlar - 1

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:45 Kaynak: DHA
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