Soğuk kış günlerinde doğal antibiyotikler revaçta - Son Dakika
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Soğuk kış günlerinde doğal antibiyotikler revaçta

7 saat önce

Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de etkili olan soğuk ve yağışlı havada özellikle grip salgınları ile soğuk algınlığı vakaları artıyor.

Soğuk kış günlerinde doğal antibiyotikler revaçta, System.String[]

Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de etkili olan soğuk ve yağışlı havada özellikle grip salgınları ile soğuk algınlığı vakaları artıyor. Hastalıktan korunmak isteyen bazı vatandaşlar ise çareyi doğal antibiyotik olarak bilinen taze sıkılmış meyve sularında buluyor.


Gaziantep'te günlerdir etkili olan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle hastalıkların artması vatandaşları doğal antibiyotiklere yönlendirdi. Özellikle gribe ve soğuk algınlığına karşı tedbir almak isteyen vatandaşlar vücut direncini arttırmak ve vitamin takviyesi yapmak için taze sıkılmış meyve sularına ilgi gösteriyor. Kentte bu işi yapan esnaflar yoğun ilgiyle karşılaşırken vatandaşlar özellikle portakal, elma, limon, nar ve greyfurt suyu ile ballı karışım atomu tercih ediyor. Vatandaşların doğal içeceklere özellikle bu havalarda yoğun ilgi gösterdiğini belirten işletme çalışanı Mustafa Toraman, "Özellikle bu kış havaların aşırı yağışlı ve soğuk geçmesi taze sıkılmış meyve sularına ilgiyi arttırdı. Bu havalarda özellikle soğuk algınlığı ve grip olan vatandaşlar taze sıkılmış içecekleri tercih ediyor. Gelip bu içecekleri içince de faydasını görüyorlar. Çünkü taze sıkılmış meyve sularımızda C, D ve E vitaminleri var. Bunlar vücudun direncini arttırıyor. Bir de vatandaşların gözlerinin önünde yaptığımız için gönül rahatlığıyla tüketebiliyorlar. Bir de vatandaşlara atam diye tabir ettiğimiz bir karışım yapıyoruz. Bu da vücudu dinç tutuyor. Atomun içinde de muz, fındık, fıstık, bal, süt ve pekmez mevcut" dedi.


"Hastaneye gitmek yerine buraya geliyorum"


Grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklar için hastanelere gitmek yerine taze sıkılmış meyve sularını tercih ettiğini söyleyen bir vatandaş ise "Bu mevsimlerde soğuk algınlığı ve grip çok oluyor. Ben de o yüzden sıklıkla buraya geliyorum. Çünkü burada orijinal doğal gıda var, hiçbir katkı maddesi yok, soğuk algınlığına karşı bire bir etkili. Hastaneye gidip kuyruk, sıra gibi şeylerle uğraşmak yerine buraya geliyorum ve herkese de tavsiye ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:02 Kaynak: İHA
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