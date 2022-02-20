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Soğuk kış günlerinde koyunların kuzulama dönemi devam ediyor - Son Dakika

Soğuk kış günlerinde koyunların kuzulama dönemi devam ediyor

20.02.2022 10:51

Erzincan'da üreticiler, kış aylarında yeni doğan kuzuların sağlıklı büyümesi için büyük emek harcarken Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvan sahiplerini yalnız bırakmıyor.

Erzincan'da üreticiler, kış aylarında yeni doğan kuzuların sağlıklı büyümesi için büyük emek harcarken Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvan sahiplerini yalnız bırakmıyor.

Erzincan'da soğukların iyice hissedildiği bugünlerde devam eden koyunların kuzulama dönemi, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin mesaisini artırdı. Yetiştiriciler, kışın başlayan doğumlara dikkat edilmediği zaman birçok kuzunun telef olabileceğini belirtirken, Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri de sürekli gözetimde tuttukları hayvanların hasta olmamaları ve salgın hastalıkların önüne geçmek için çalışmalarına devam ediyor. Özellikle soğuk kış günlerinde yeni doğan kuzulara daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan ekipler, üretici çiftçilere de alabilecekleri tedbirler konusunda uyarılarda bulunuyor.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Serkan Kütük, kuzu ölümlerinde ki oranı sıfıra indirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Yeni doğan kuzularımız özellikle kış dönemi olması sebebiyle, zor şartlar altında. Hayvan sahiplerimizin, veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni ve teknikerlerimiz tarafından kuzuların kontrolleri takip edilmekte, herhangi bir hastalık veya zoonoz bir hastalık durumunda ise numuneler ve örnekler alınarak Erzurum Veteriner Kontrol Araştırma Laboratuvarına gönderilerek testleri yapılıp ona göre müdahale yapılmaktadır. Kuzularımızda ki ölüm oranını minimize etmek hatta tamamen sıfırlamak amacındayız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

Üreticilere önerilerde de bulunan Kütük, "Göbek bağları, doğumdan sonra dezenfektan ile dezenfekte edilmelidir. Daha sonra özellikle annelerinden ilk sütlerinin verilmesini sağlamalılar. Bakım ve beslemede altlarının kuru olmasına dikkat etmeliyiz. Özellikle solunum yolu enfeksiyonlarına ve sindirim sistemi enfeksiyonlarına karşı önlemlerin alınması hakkında bilgilendirme v eğitim çalışmalarımız yapılmaktadır" diye konuştu.

Soğuk kış günlerinde koyunların kuzulama dönemi devam ediyor
Soğuk kış günlerinde koyunların kuzulama dönemi devam ediyor
Soğuk kış günlerinde koyunların kuzulama dönemi devam ediyor

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Soğuk kış günlerinde koyunların kuzulama dönemi devam ediyor Soğuk kış günlerinde koyunların kuzulama dönemi devam ediyor

Münir Karaloğlu, Erzincan, Tarım, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Soğuk kış günlerinde koyunların kuzulama dönemi devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Soğuk kış günlerinde koyunların kuzulama dönemi devam ediyor - Son Dakika
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