Soğuk kış günlerinde yaşlılara yürekleri ısıtan destek - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ekipleri, yoğun kar yağışının başlamasıyla evleri dışında hareket alanları riskli olabilecek ileri yaştaki vatandaşlara yönelik ekmek ve sıcak çorba dağıtımına başladı. Ekipler ayrıca ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına da mont ve bot dağıtımı yaptı.

Şehri etkisi altına alan yoğun kar yağışı ile beraber Büyükşehir Belediyesi ulaşımın aksamaması için sorumluluk alanındaki ana arterlerde temizleme, kar kürleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken özel grupların ihtiyaçlarının giderilmesi için de bir sosyal destek ekibi kurdu. GBB kar yağışının başladığı ilk günden itibaren karla birlikte oluşan düşme riskine karşı yaşlı vatandaşların evlerinden çıkmalarına sebep olabilecek nedenleri minimize ederek evlerine ekmek ve sıcak çorba dağıtımı yapıyor. GBB Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmada toplam 500 haneye ulaşılırken, bu kişilerin dışardan sağlanması gereken işlem ve ihtiyaçlarını da yine sosyal destek ekipleri karşılıyor.

Ekipler, öte yandan ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için de bot ve mont desteği verdi. Büyükşehir toplamda 370 çocuğa ulaştığı çalışmasında yeni destekler için tespit faaliyetini sürdürüyor. - GAZİANTEP