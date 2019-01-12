Soğuk Kış Gününde İçleri Isıtan Etkinlik
38 dakika önce
DÜZCE(İHA) – Kış aylarının en yoğun yaşandığı şu günlerde İrfan Öztürk İlkokulu öğrencileri yaptıkları etkinlik ile evlerinde giymedikleri kullanılmayan eşyaları kıyafet toplama kutularına attılar.
DÜZCE(İHA) – Kış aylarının en yoğun yaşandığı şu günlerde İrfan Öztürk İlkokulu öğrencileri yaptıkları etkinlik ile evlerinde giymedikleri kullanılmayan eşyaları kıyafet toplama kutularına attılar.
İrfan Öztürk İlkokulu okul idaresi, 4. Sınıf öğrenci ve velileri yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların soğuk kış günlerinde biraz olsun ısınmaları ve yüzlerinde küçük bir tebessüm oluşması için Düzce
Belediyesinin başlatmış olduğu Kıyafet Toplama etkinliğine katıldılar. Öğrenciler ve yönetim tarafından evlerde kullanılmayan kıyafetler kıyafet toplama kutularına konuldu. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:26 Kaynak: İHA
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