Son Dakika Haberleri: Soğuk Kış Gününde İçleri Isıtan Etkinlik

Soğuk Kış Gününde İçleri Isıtan Etkinlik

38 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Kış aylarının en yoğun yaşandığı şu günlerde İrfan Öztürk İlkokulu öğrencileri yaptıkları etkinlik ile evlerinde giymedikleri kullanılmayan eşyaları kıyafet toplama kutularına attılar.

Soğuk Kış Gününde İçleri Isıtan Etkinlik, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Kış aylarının en yoğun yaşandığı şu günlerde İrfan Öztürk İlkokulu öğrencileri yaptıkları etkinlik ile evlerinde giymedikleri kullanılmayan eşyaları kıyafet toplama kutularına attılar.

İrfan Öztürk İlkokulu okul idaresi, 4. Sınıf öğrenci ve velileri yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların soğuk kış günlerinde biraz olsun ısınmaları ve yüzlerinde küçük bir tebessüm oluşması için Düzce Belediyesinin başlatmış olduğu Kıyafet Toplama etkinliğine katıldılar. Öğrenciler ve yönetim tarafından evlerde kullanılmayan kıyafetler kıyafet toplama kutularına konuldu. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:26 Kaynak: İHA

Düzce, Güncel
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