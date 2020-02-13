Soğuk kış gününde ihtiyaç sahipleri unutulmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soğuk kış gününde ihtiyaç sahipleri unutulmadı - Son Dakika

Soğuk kış gününde ihtiyaç sahipleri unutulmadı

6 saat önce

Sivas Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hayat Ağacı Derneği maddi durumu iyi olmayan ailelere, soğuk kış günlerinde odun yardımı yapıyor.

Soğuk kış gününde ihtiyaç sahipleri unutulmadı, System.String[]

Sivas Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hayat Ağacı Derneği maddi durumu iyi olmayan ailelere, soğuk kış günlerinde odun yardımı yapıyor.


Sivas Belediyesi ve Hayat Ağacı Derneği iş birliği ile maddi durumu iyi olmayan ailelere, her yıl olduğu gibi bu yıl da odun yardımı yapılıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının bağışladığı odunlar, Sivas Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Odun Kesim ve Depolama Merkezinde kesilip, paketlenerek ihtiyaç sahibi kimseler için yakacak olarak değerlendiriliyor. Sivas'ta son yılların en yoğun kar yağışının olduğu bu günlerde, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaya çalışan ekipler, yoğun kar yağışı altında odun dağıtmaya devam etti. İhtiyaç listesine göre planlanan odun dağıtımı, yoğun kar yağışı altında devam etti.


Hayat Ağacı Derneği, her bir aileye toplamda yarım ton, piyasa değeri 400 TL civarında olan 10'ar torba odun dağıtıyor. Sivas Belediyesi ve Hayat Ağacı Derneği iş birliğinde Mart ayına kadar 2 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye toplam da 1 milyon TL değerinde torbalanmış odun dağıtılması hedefleniyor. - SİVAS

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:33 Kaynak: İHA
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