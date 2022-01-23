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Kar ve soğukta bitkin düşen şahini Karayolları ekibi kurtardı - Son Dakika

Kar ve soğukta bitkin düşen şahini Karayolları ekibi kurtardı

23.01.2022 09:59

BOLU'da, yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bitkin düşerek uçamayacak hale gelen şahin, Karayolları ekibi tarafından kurtarıldı.

BOLU'da, yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bitkin düşerek uçamayacak hale gelen şahin, Karayolları ekibi tarafından kurtarıldı. Isınması sağlanan, su verilen şahin, Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Karayolları ekibi, TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı sırada yol kenarında bitkin halde bir şahin gördü. Soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle uçamayacak hale gelen şahin kutuya konularak, Karayolları Bolu Dağı Tünel İşletme Şefliğine getirildi. Burada işletme şefi Murteza Beşiroğlu, soğuktan donmak üzere olan ve tüyleri sırılsıklam olan şahini kaloriferin yanında ısıttı, su verildi. Murteza Beşiroğlu, "Yalnızca yolda kalan araç ve sürücülerine değil, yolda kalan tüm canlılara yardımcı oluyoruz" dedi.

Şahin daha sonra Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber verdi. Şahinin bakımı tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Kar ve soğukta bitkin düşen şahini Karayolları ekibi kurtardı
Kar ve soğukta bitkin düşen şahini Karayolları ekibi kurtardı
Kar ve soğukta bitkin düşen şahini Karayolları ekibi kurtardı
Kar ve soğukta bitkin düşen şahini Karayolları ekibi kurtardı
Kar ve soğukta bitkin düşen şahini Karayolları ekibi kurtardı
Kar ve soğukta bitkin düşen şahini Karayolları ekibi kurtardı
Kar ve soğukta bitkin düşen şahini Karayolları ekibi kurtardı
Kar ve soğukta bitkin düşen şahini Karayolları ekibi kurtardı
Kar ve soğukta bitkin düşen şahini Karayolları ekibi kurtardı
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Milli Parklar, Bolu, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kar ve soğukta bitkin düşen şahini Karayolları ekibi kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar ve soğukta bitkin düşen şahini Karayolları ekibi kurtardı - Son Dakika
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