Soğuk nedeniyle fırında bile elektrik sobası kullanarak çalışıyorlar - Son Dakika

Soğuk nedeniyle fırında bile elektrik sobası kullanarak çalışıyorlar

VAN Van'ın Çaldıran ilçesinde dondurucu soğuklarla başa çıkamayan fırın esnafı, elektrik sobası yakarak hem ısınıyor hem de üretim yapıyor.

Çaldıran ilçesinde bir haftadır yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Ülkeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı beraberinde soğukları da getirince ilçede hayat durma noktasına geldi. Hava sıcaklığının eksi 40 dereceyi bulduğu ilçede, üretim yapan esnaf da zor anlar yaşıyor. İşletmeci Remzi Aslan, fırını ısıtamayınca çareyi elektrik sobasını yakmakta buldu. Hem fırın ateşi hem de elektrik sobasıyla ısınan fırın çalışanları, ilçe halkı için durmadan üretim yapıyor.

Fırın işletmecisi Remzi Aslan, havaların çok soğuk olduğunu belirterek, "Eksi 35 derecelerde elektrikli soba kullanarak ısınmıyor" dedi.

İlçede saçaklarda oluşan buz sarkıtlarının boyu 1,5 metreyi bulurken, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını ise aralıksız devam ediyor.