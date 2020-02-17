Soğuk nedeniyle işyeri önündeki paspasa yavrulayan köpeğin yardımına vatandaşlar koştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soğuk nedeniyle işyeri önündeki paspasa yavrulayan köpeğin yardımına vatandaşlar koştu - Son Dakika

Soğuk nedeniyle işyeri önündeki paspasa yavrulayan köpeğin yardımına vatandaşlar koştu

6 saat önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde soğuk nedeniyle işyeri önündeki paspasa yavrulayan köpeğe, vatandaşlar sahip çıktı.

Soğuk nedeniyle işyeri önündeki paspasa yavrulayan köpeğin yardımına vatandaşlar koştu, System.String[]

Konya'nın Seydişehir ilçesinde soğuk nedeniyle işyeri önündeki paspasa yavrulayan köpeğe, vatandaşlar sahip çıktı.

İlçe genelinde etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Sokak hayvanları da ısınabilecekleri mekanları seçerek, olumsuz hava koşullarından korunmaya çalışıyor.

Soğuktan etkilenmemek için ilçe merkezindeki Hürriyet Caddesi'nde bir işyerinin önündeki paspas üzerine yatan köpek, burada 5 yavru dünyaya getirdi.

Sabah saatlerinde yeni doğum yapan köpek ile yavrularını gören duyarlı vatandaşlar, duruma kayıtsız kalmadı. Köpek ve yavrularının üzerini, üşümemesi için bebek battaniyesi ile örten vatandaşlar, daha sonra bir kap içinde süt bıraktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye gelen Belediye ekipleri, köpek ile yavrularını alarak barına götürdü.

Seydişehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadir'in montunda bulunan kan, Özgür Duran'a ait çıkarsa soruşturmanın seyri değişecek
Geçim sıkıntısı yaşadığı öne sürülen 2 çocuk babası kamyon şoförü, intihar etti Kadir Şeker'in cinayetten önceki son görüntüsü ortaya çıktı Köpeği otomobilinin arkasına bağlayıp yerde sürükledi

Son Dakika Haberleri
15:55 Mehmet Öncü, yeni klibini çıkarmaya hazırlanıyor
15:53 Danla Bilic, Survivor'da yarışan arkadaşına sesini yükselten Yasin Obuz'a tepki gösterdi
15:41 Hadise, kendisini silen Aslı Enver'e cevap verdi!
15:16 Oyuncu Erkan Kolçak Köstengil, bebeğine koyacağı ismi açıkladı
13:59 Megastar Tarkan'dan Monte Carlo'da muhteşem konser

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 16:53:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Soğuk nedeniyle işyeri önündeki paspasa yavrulayan köpeğin yardımına vatandaşlar koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]