Soğuk Su Milli Parkı ve Çamkoru Tabiat Parkı'ndan Kartpostallık Görüntüler Havadan Görüntülendi
48 dakika önce
Soğuk Su Milli Parkı ve Çamkoru Tabiat Parkı'ndan kartpostallık görüntüler havadan görüntülendiANKARA - Dört mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Soğuk Su Milli Parkı ve Çamkoru Tabiat Parkı beyaz örtüsüyle misafirlerini büyülüyor.
Soğuk Su Milli Parkı ve Çamkoru Tabiat Parkı'ndan kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi
ANKARA - Dört mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Soğuk Su Milli Parkı ve Çamkoru Tabiat Parkı beyaz örtüsüyle misafirlerini büyülüyor. Türkiye
'nin önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve dört mevsim ziyaretçilerin akınına uğrayan Soğuk Su Milli Parkı ve Çamkoru Tabiat Parkı, yoğun kar yağışıyla beyaza büründü. Çamkoru Tabiat Parkı'nda bulunan gölet buz tutarken çevresindeki çam ağaçlarının karlarla kaplanması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bu anlar ise havadan görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:23 Kaynak: İHA
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