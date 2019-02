Soğuk ve Hastalıklar Bizleri Yavaş Yavaş Öldürüyor"

Lübnan'da çadırlarda yaşayan on binlerce Suriyeli mülteci, soğuk kış aylarında hayat şartlarının her geçen gün daha da kötüye gittiğinden şikayet ederek yardım talebinde bulunuyor.

MAHMUT GELDİ - Lübnan'da çadırlarda yaşayan on binlerce Suriyeli mülteci, soğuk kış aylarında hayat şartlarının her geçen gün daha da kötüye gittiğinden şikayet ederek yardım talebinde bulunuyor.



Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan bir milyona yakın Suriyeli mültecinin büyük bölümü çadır kamplarda yaşıyor. Kış mevsiminde özellikle dağlık ve yüksek bölgelerdeki kamplarda kar ve dondurucu soğuklar nedeniyle hayat daha da zor hale geliyor.



Kamplarda yıllardır kullanılan ince çadırlar mültecileri soğuktan yeterince koruyamıyor ve donma tehlikesi geçirenler bile oluyor.



Lübnan'da mültecilerin en yoğun yaşadığı bölgelerden biri olan Beka vilayetine bağlı Arsal beldesindeki çadır kampları sakinleri, dondurucu soğuklarda çektikleri çileyi AA muhabirine anlattı.



"Bu çadırlarda yaşamak çok büyük bir şansızlık"



Arsal'daki Suriyeli mültecilerden Hadra Matar, birçok hastalığı olduğunu ancak tedavi görme veya ilaç temin etme durumunun bulunmadığını söyledi. Matar, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden (BMMYK) aldığı yardımın da kesildiğini ifade etti.



Konuşurken göz yaşlarına hakim olamayan Matar, tek başına kaldığı çadırda, diğer mültecilerden sürekli yardım talep etmek zorunda kalarak hayatını sürdürmeye çalıştığını belirtti.



Şu anda bakkalda 330 dolar borcu biriktiğini aktaran Matar, yeniden yardım kartı almak için BMMYK'ye başvurduğunu söyledi.



Suriyeli kadın mülteci, "Bu çadırlarda yaşamak çok büyük bir şansızlık, soğuk ve hastalıklar burada bizleri yavaş yavaş öldürüyor. Bana bakacak ne eşim ne de çocuklarım var." diye konuştu.



"Üstümüzü örten çadırın bir fırtınayla uçmasından korkuyoruz"



Arsal beldesinde yer alan Humeyyid kampı sakinlerinden Muna Ahmed Avad da 3 çocuğuyla 4 yıldan beri burada tüm zorluklarla baş başa kaldıklarını ifade etti.



Vatanlarından uzak, çadırlarda çaresizce bir hayat sürdürmenin unutulmayacak bir çile olduğunu vurgulayan Avad, şunları söyledi:



"Ben ve 3 çocuğum, üstümüzü örten bu çadırın da bir fırtınayla uçmasından korkarak hayatımıza devam ediyoruz. BM ve hayır kuruluşlarından çilemizi hafifletecek yardımlarda bulunmalarını istiyoruz."



BM yardım kartlarının çoğu iptal oldu



Humeyyid Çadır Kampı'ndan sorumlu olan ve tam adını vermek istemeyen Rıdvan, bu çadır kampında yaşayan 83 ailenin çoğunun Suriye'nin başkenti Şam ve Humus kentlerinin kırsallarından geldiğini aktardı.



BMMYK'nin daha önce her aileye aylık 27 dolarlık yardım kartını verdiğini, ancak son dönemde çoğu mültecinin kartının iptal edildiğini söyleyen Rıdvan, bölgede iş imkanı bulunmaması nedeniyle hayır kuruluşlarının ulaştırdığı yardımları beklemekten başka çareleri olmadığını kaydetti.



Çadır kamplarında yaşayanların çoğunun kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğuna dikkati çeken Rıdvan, tek isteklerinin temel ihtiyaçlarının giderilmesi olduğunu ifade etti.



Bölgeye yeterli yardımların gelmemesinden dolayı her geçen gün durumlarının daha da kötüye gittiğini belirten Rıdvan, gıda ürünleri ve ısınmada kullanmak için mazota acil ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.



Rıdvan ayrıca mültecilerin, çadırların kurulduğu arazinin sahibine yıllık 150 dolar ödediklerini, kirayı verememeleri halinde bulundukları çadırlardan bile kovulacaklarını anlattı.



Arsal'daki Kerame kampından Suriyeli mülteci Muhammed ise tamamı Şam'ın kırsal bölgelerinden gelen 106 ailenin bu kampta yaşadığını aktardı.



Arsal bölgesinin denizden bin 600 metre yükseklikte yer aldığına ve kış mevsiminin çok çetin geçtiğine işaret eden Muhammed, 4 yıldır kullandıkları çadırların soğuklara karşı dayanıksız olduğunu, mazotlu sobaları yakmamaları halinde donabileceklerini kaydetti.



Bölgede iş imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle Suriyeli mültecilerin çalıştırılmadığını dile getiren Muhammed, taş kırma işinde iş bulan çok az sayıdaki mültecinin ise günde 2 dolar aldığını söyledi.



BMMYK'nin hiçbir gerekçe göstermeden yaşlı ve dul kadınlara verilen yardımları kestiğini ifade eden Muhammed, kendilerinden halihazırda çadır yerlerinin kirasının istendiğini ve bulamamaları halinde buradan kovulmakla tehdit edildiklerini sözlerine ekledi.



BMMYK, 2017 sonunda Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısını 997 bin olarak açıklamıştı.



Lübnanlı yetkililer, geçen yıldan beri ülkedeki Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri çağrısı yapıyor. Yetkililer, mültecilerin ülkedeki sınırlı kaynaklara baskı yaptığını ve uluslararası toplumun mülteciler konusunda desteğinin eksik olduğunu belirtiyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Irkçı Saldırıya Uğrayan Suriyeli Cemal ve Ailesi Evini Terk Etmek Zorunda Kaldı

ASELSAN'dan 110 Milyon Liralık Sözleşme

Son Dakika! Uludağ'da Otelde Büyük Panik! Çok Sayıda Kişi Çatıdan Düşen Karın Altında Kaldı

Son Dakika! Gaziantep'te Cinnet Getiren Damat Dehşet Saçtı: 5 Ölü, 1 Yaralı