Son Dakika Haberleri: Soğuk ve Hastalıklar Bizleri Yavaş Yavaş Öldürüyor" (1)

Soğuk ve Hastalıklar Bizleri Yavaş Yavaş Öldürüyor" (1)

30 dakika önce

Lübnan'da çadırlarda yaşayan on binlerce Suriyeli mülteci, soğuk kış aylarında hayat şartlarının her geçen gün daha da kötüye gittiğinden şikayet ederek yardım talebinde bulunuyor.

Lübnan'da çadırlarda yaşayan on binlerce Suriyeli mülteci, soğuk kış aylarında hayat şartlarının her geçen gün daha da kötüye gittiğinden şikayet ederek yardım talebinde bulunuyor.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan bir milyona yakın Suriyeli mültecinin büyük bölümü çadır kamplarda yaşıyor. Kış mevsiminde özellikle dağlık ve yüksek bölgelerdeki kamplarda kar ve dondurucu soğuklar nedeniyle hayat daha da zor hale geliyor.

Kamplarda yıllardır kullanılan ince çadırlar mültecileri soğuktan yeterince koruyamıyor ve donma tehlikesi geçirenler bile oluyor.

Lübnan'da mültecilerin en yoğun yaşadığı bölgelerden biri olan Beka vilayetine bağlı Arsal beldesindeki çadır kampları sakinleri, dondurucu soğuklarda çektikleri çileyi AA muhabirine anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:28 Kaynak: AA

Lübnan, Güncel
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