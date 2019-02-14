Soğuk ve Kar Yağışından Korunmak İçin Klimalı Durağa Sığındı
1 saat önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir kedi, soğuk ve karlı havadan korunabilmek amacı ile sıcacık klimalı durağa sığındı.
Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde bir kedi, soğuk ve karlı havadan korunabilmek amacı ile sıcacık klimalı durağa sığındı.
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı
'nın ödüllü projelerinden birisi olan ve ilçe genelinde 21 noktada hizmet veren, vatandaşları yazın sıcak ve güneşten kışın da soğuk ve yağışlardan korumak amacı ile hizmete sunulan klimalı duraklar soğuk havalarda can dostlarımız sokak hayvanlarının da tercihi oluyor. Soğuktan üşüyen ve aralıksız kar yağışından ıslanan bir kedi, Yeni Mahalle
Yeşil Camii önünde hizmet veren klimalı durağın misafiri oldu. Klimalı durağından açık kalan kapısından içeriye giren kedi ısınarak uyuyakaldı. Vatandaşların uyandırmaya kıyamadığı kedi, güzelce ısınıp uykusunu aldıktan sonra klimalı durağı terk etti. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:46 Kaynak: İHA
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