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Soğuk ve kara aldırış etmeyen Rizeliler tahta arabalarıyla yarıştı - Son Dakika

Soğuk ve kara aldırış etmeyen Rizeliler tahta arabalarıyla yarıştı

26.12.2021 12:56
Soğuk ve kara aldırış etmeyen Rizeliler tahta arabalarıyla yarıştı

Hafta içi kar yağışının etkili olduğu Rize'nin Ardeşen ilçesinde vatandaşlar, tahta arabalarıyla yer yer kar üzerinde yarışarak doyasıya eğlendi.

Hafta içi kar yağışının etkili olduğu Rize'nin Ardeşen ilçesinde vatandaşlar, tahta arabalarıyla yer yer kar üzerinde yarışarak doyasıya eğlendi.

Her yıl geleneksel Formulaz Tahta Araba Şenliği'ne ev sahipliği yapan Tunca beldesinde, Formulaz Derneği hafta sonunu da fırsat bilerek etkinlik düzenledi.

Ardeşen-Tunca arasında ulaşımın sağlandığı yola tahta arabalarıyla gelen bazı belde sakinleri, yer yer kar bulunan 2 kilometrelik güzergahta eğlenceli anlar yaşadı.

Bazı araçların eğimli yol kenarındaki kar birikintilerine saplandığı etkinlikte, kimi sürücülerin geri dönüşte araçlarını pikap arkasına bağlayarak çektirdikleri gözlendi.

Etkinlik sonunda katılımcılar, soğuğa aldırmadan tulum eşliğinde horon oynayarak eğlendi.

Formulaz Derneği Başkanı Murat Gül, gazetecilere, 2009 yılında Formulaz Tahta Araba Şenliği'ni geleneksel yarış haline getirdiklerini söyledi.

Tahta arabaların kriterlerine işaret eden Gül, "Arabanın uzunluğu 1,70, genişliği ise 70 santimetreden uzun olamayacak. Tahta ve ahşap dışında herhangi bir metal aksam kullanılmayacak. Yarışçılar kara lastik ve kıl çorabı giymek zorunda." dedi.

Gül, tahta araba yarışlarına il dışından da katılmak isteyenler olduğunu belirterek, etkinliği dünyaya duyurmak istediklerini dile getirdi.

Formulaz'ın sıradan bir yarış olmadığını kaydeden Gül, şöyle konuştu:

"Herkes arabasını kendi yapıyor. Yarış zaten oradan başlıyor. Yöremizi tanıtmak adına bu yarışları yapıyoruz. Yarışları genellikle ağustos ayının ilk iki haftasında yapıyorduk. 'Bir de kışın böyle bir etkinlik yapalım.' dedik. Aslında bu yarışın kışın daha zevkli olduğunu farkettik. Arabalarımızda yakıt, vergi, sigorta, Kasko yok. 'Karadeniz uşağı, yokuş aşağı' sloganını kullandık. Freni yok, ihtiyaç da duymuyoruz. Bu yarışın inişi var, çıkışı yok."

Gül, tahta arabaları, 2-3 kilometre kaydıktan sonra yukarı taşımakta zorlandıklarını ifade ederek, artık kamyonetlerin arkasına bağlayarak geri götürdüklerini anlattı.

Belde sakinlerinden Recep Çakır ise kışın ilk defa böyle bir etkinlik yaptıklarını belirterek, "Kışın daha güzel ve heyecanlı. Çok eğlenceli. Bunu tahta arabayla kaymayan bilemez." diye konuştu.

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Otomobil, Ardeşen, Rize, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Soğuk ve kara aldırış etmeyen Rizeliler tahta arabalarıyla yarıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Soğuk ve kara aldırış etmeyen Rizeliler tahta arabalarıyla yarıştı - Son Dakika
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