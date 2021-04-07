İSTANBUL VALİLİĞİ:  SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR - Son Dakika

İSTANBUL VALİLİĞİ:  SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

07.04.2021 17:06
İSTANBUL VALİLİĞİ:  SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR, System.String[]

İSTANBUL Valiliği'nden soğuk ve yağışlı hava uyarısı yapıldı.

İSTANBUL Valiliği'nden soğuk ve yağışlı hava uyarısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin raporuna göre; bölgemiz bu gece saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Bölgemiz bu gece saatlerinden itibaren, Trakya'dan başlayarak soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor" denildi.

Açıklamada  3 gün boyunca yağış durumu şu şekilde belirtildi: Perşembe günü Marmara (Trakya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) çevrelerinde genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'nın yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde, Cuma günü bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Cumartesi günü Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı Rüzgarın ise, Kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği ifade edildi.Hava sıcaklıklarının ise perşembe gününden itibaren hissedilir derecede (6 ila 10) azalacağı önümüzdeki hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyretmesi beklendiği kaydedilirken, "Soğuk ve yağışlı havanın sebep olabileceği sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağışlar ile kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.


Marmara Bölgesi, Trakya Bölgesi, Meteoroloji, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL VALİLİĞİ:  SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR - Son Dakika


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