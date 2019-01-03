Son Dakika Haberleri: Soğuk ve Yağışlı Hava Doğuda Etkili Oluyor

Soğuk ve Yağışlı Hava Doğuda Etkili Oluyor

1 saat önce

Tüm yurtta etkili olan yağışlar, özellikle doğuda kar şeklinde hüküm sürüyor.

Tüm yurtta etkili olan yağışlar, özellikle doğuda kar şeklinde hüküm sürüyor.

AĞRI

Kış aylarının zor ve çetin geçtiği Eleşkirt ilçesinde Özel İdare ekipleri yol açma ve genişletme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kapanan köy yolları da ekipler tarafından tek tek açılıyor.

KARS

Kışın çetin geçtiği bir başka yer ise Kars. Günlerdir devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Hata 15 metre yükseklikten dökülen Susuz Şelalesi buz tuttu. Bölge halkının "Su Uçan" olarak adlandırdığı şelale, buzla kaplanmasıyla güzel görüntü oluşturdu

ERZURUM

Erzurum'da da durum farksız değildi. Kent merkezinde sıcaklığın sıfırın altında 15 derece olarak ölçüldüğü bölgede şadırvanlar buz tuttu, su sayaçları patladı. pazardaki tonlarca meyve ve sebze donduğu için çöpe atılmak zorunda kaldı.

ARDAHAN

Bu görüntüler ise Ardahan'dan. Dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Dün gecenin en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Göle'de 22, Hanak'ta 18, kent merkezinde 16, Çıldır'da 15 derece olarak ölçüldü.

BAYBURT

Bayburt'ta ise, soğuk havanın etkisiyle donan Sırakayalar Şelalesi, adeta buzdan "görsel şölen" oluşturdu. 20 metreden dökülen şelale her mevsim ayrı güzelliğe büründüğünü bir kez daha kanıtlamış oldu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:11 Kaynak: İHA

Kars, Eleşkirt, Güncel
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