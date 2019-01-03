Soğuk ve Yağışlı Hava Doğuda Etkili Oluyor

Tüm yurtta etkili olan yağışlar, özellikle doğuda kar şeklinde hüküm sürüyor.
AĞRI
Kış aylarının zor ve çetin geçtiği Eleşkirt
ilçesinde Özel İdare ekipleri yol açma ve genişletme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kapanan köy yolları da ekipler tarafından tek tek açılıyor.
KARS
Kışın çetin geçtiği bir başka yer ise Kars. Günlerdir devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Hata 15 metre yükseklikten dökülen Susuz
Şelalesi buz tuttu. Bölge halkının "Su Uçan" olarak adlandırdığı şelale, buzla kaplanmasıyla güzel görüntü oluşturdu
ERZURUM Erzurum
'da da durum farksız değildi. Kent merkezinde sıcaklığın sıfırın altında 15 derece olarak ölçüldüğü bölgede şadırvanlar buz tuttu, su sayaçları patladı. pazardaki tonlarca meyve ve sebze donduğu için çöpe atılmak zorunda kaldı.
ARDAHAN
Bu görüntüler ise Ardahan
'dan. Dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Dün gecenin en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Göle
'de 22, Hanak
'ta 18, kent merkezinde 16, Çıldır
'da 15 derece olarak ölçüldü.
BAYBURT Bayburt
'ta ise, soğuk havanın etkisiyle donan Sırakayalar Şelalesi, adeta buzdan "görsel şölen" oluşturdu. 20 metreden dökülen şelale her mevsim ayrı güzelliğe büründüğünü bir kez daha kanıtlamış oldu.
(İHA)