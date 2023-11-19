Soğuk ve Yağışlı Hava Nedeniyle Birçok İlçede Okullar Tatil Edildi

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken bazı ilçelerden kar tatili haberleri geldi. Olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul'un Şile, Düzce'nin Akçakoca ve Yığılca, Karabük'ün Eflani ve Eskipazar, Bartın'ın Amasra ve Sakarya'nın Hendek ilçeleri ile Zonguldak'ta okullar 1 gün tatil edildi.

ŞİLE'DE İLK VE ORTA DERECELERİ OKULLAR TATİL YAPACAK

İstanbul Valiliği, kentte etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile ilçesinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

"İDARİ İZİN SAYILACAKLAR"

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak Şile'deki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım'da idari izinli sayılacaktır."

DÜZCE

Düzce'nin Akçakoca ilçesi genelinde gün boyu sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava şartlarının devam ettiği ilçede birçok ev ve iş yerini su bastı, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Yığılca Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, buzlanmaya bağlı ulaşımda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 20 Kasım 2023 Pazartesi 1 gün süreyle eğitime ara verildi.

SAKARYA'DA TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ

Sakarya'nın Hendek ilçesinde ise olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin yüksek mahallelerindeki olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Dikmen, Aksu, Kurtuluş Karadere, Sümbüllü Kırktepe, Bakacak, Pazarcık, Eskibıçkı, Dede Düzü, Bıçkatik, Hicriye, Muradiye, Akçayır, Esentepe, Harmantepe mahallelerinde taşımalı eğitime Hendek Kaymakamlığınca 1 gün ara verildiği kaydedildi.

AMASRA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Amasra Kaymakamlığı tarafından olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki okulların tatil edildiği belirtiidi. Kaymakamlık açıklamasında, "Olumsuz hava şartları nedeniyler tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Ksım Pazartesi günü 1 gün idari izinli sayılacaktır." denildi.

ZONGULDAK'TA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Ülke genelinde etkili olan şiddetli yağış, fırtına ve kar yağışı nedeniyle Zonguldak ilinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Zonguldak Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır."

KARABÜK'TE 2 İLÇEDE KAR TATİLİ

Karabük'ün Eflani ve Eskipazar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Eflani ve Eskipazar ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

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