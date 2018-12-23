Soğuk ve yağışlı hava uyarısı
3 saat önce
Türkiye genelinin kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor.
Türkiye
genelinin kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:48
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