Soğuk yanıklarına dikkat; Kaşınma, morarma ve ağrı olabilir - Son Dakika
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Soğuk yanıklarına dikkat; Kaşınma, morarma ve ağrı olabilir

10.03.2022 12:02
Soğuk yanıklarına dikkat; Kaşınma, morarma ve ağrı olabilir

Yurt genelinde etkili olacak kar yağışı, bir dizi önlemleri beraberinde getirdi.

Yurt genelinde etkili olacak kar yağışı, bir dizi önlemleri beraberinde getirdi. Dondurucu soğukların geri gelmesiyle uzmanlar da uyarılarına devam ediyor. Havaların soğuması ile birlikte elinde ve yüzünde yanma, kızarıklık, kuruluk hissedenlere soğuk yanıkları hakkında uyarılarda bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Elif Topcu, "Bu şikayetlere kaşınma, morarma hatta ağrı da eklenebilir. Özellikle kulak kepçeleri, burun ucu, parmak ucu gibi alanların daha fazla etkilenebileceği unutulmamalıdır" diye konuştu.

"SOĞUK HAVA VE RÜZGAR DERİYE HASAR VERİR"

Günlük yaşamda karşılaşılan soğuk, sıcak, rüzgar ve güneş gibi fiziksel faktörlerin cildin yapısını etkilediğini ifade eden Dermatoloji Uzmanı Dr. Elif Topcu, "Özellikle kış aylarında soğuğa maruz kalma ciltte hasarlara yol açabilir. Açık hava koşullarına maruz kalan alanlarımız olan yüz, kulaklar ve ellerde sıklıkla şikayetler ortaya çıkar. Soğuk havanın etkisi ile deri damarlarında daralma olur. Bunun sonucunda bu damarların beslediği alanlarda şikayetler belirir. Soğuk hava ve rüzgar deriye hasar verir. Yağmur veya kar ise deri yüzeyinde donarak hasarlanmayı ve şikayetleri artırır" dedi.

"ELLERDE SU TOPLAMASI VE YANIK GÖRÜNTÜSÜ OLABİLİR"

"El ve yüzde yanma, kızarıklık, şişlik, kuruluk hissiyatı en çok doktora başvuru nedenleri arasındadır" diyen Beykent Üniversitesi Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Elif Topcu, "Bazen bu şikayetlere kaşınma, morarma hatta ağrı da eklenebilir. Özellikle kulak kepçeleri, burun ucu, parmak ucu gibi alanların daha fazla etkilenebileceği unutulmamalıdır. Bazı kişilerde 'Pernio' denilen bir durum da tespit edilebilir. Pernio, donma derecesi kadar soğuk olmayan bir havada, sıcak soğuk havaya kolaylıkla adaptasyon geliştiremeyen kişilerde olur. Özellikle ellerde su toplaması ve yanık görüntüsü de olabilir" şeklinde konuştu.

NASIL KORUYACAĞIZ

Derinin soğuğun etkilerinden ve soğuk yanığından nasıl korunması hakkında tavsiyelerde bulunan Dr. Topcu, "Soğuk hasarından korunmanın en önemli yolu deriyi nemlendirmektir. Zaten soğukla beraber kurumaya meyilli olan derinin, soğukla maruziyeti sonrası kızarıklık ve yanma şikayetlerinin olması kaçınılmazdır. Bu nedenle kış aylarında derinin nemlendirilmesi her zamankinden daha da önem kazanmaktadır. Kurutucu sabun, kolonya, ıslak mendil, alkol bazlı temizleyiciler cildi soğuğa karşı daha da hassas hale getirecektir. Köpürmeyen, nemlendiren, deri PH'sına uygun temizleyiciler tercih edilmelidir. Deriyi eldiven, bere ve atkılarla soğuktan ve rüzgardan korumak gerekir" ifadelerini kullandı.

"ISITICI KULLANMAYIN"

Demir, çinko, D vitamini, B12 gibi vitamin ve minerallerin deri sağlığı için gerekli olduğuna da vurgu yapan Dr. Topcu, "Eksik olmaları halinde deride soğuk yanığı ve hasarı daha fazla olacaktır. Tüm önlemlere rağmen yüz ve elde soğuk yanığı olmuş ise bölgeyi ısıtırken soba vb. ısıtıcılar kullanılmamalıdır. Daha şiddetli kaşıntı ve kuruluklara neden olabilir. Çok sıcak suyla yıkamak da aynı etkiyi yapar. Şikayetler düzelene kadar nemlendirici kullanmak, sigaradan uzak durmak, ani soğuk ve sıcak hava değişimlerinden kaçınmak önemlidir. Şikayetlerin devamı veya tekrarı halinde dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır" dedi.

Soğuk yanıklarına dikkat; Kaşınma, morarma ve ağrı olabilir

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Kaynak: İHA

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